Así es el Volt e1, el primer auto 100% eléctrico fabricado en el país

El primer auto eléctrico que se fabrica en serie íntegramente en el país fue presentado este jueves en la ciudad de Córdoba. Es producido por la empresa Volt Motors, compañía que está en la provincia desde octubre del año pasado y este mes obtuvo el permiso para homologar, fabricar y patentar vehículos.



El Volt e1 tendrá un costo de 750.000 pesos y el plan de Volt Motors consiste en instalar, en cinco años, células productivas y comerciales en Buenos Aires y en las regiones Centro, Cuyo, NOA, NEA y Patagonia. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, consideró esta noche que "es un día histórico" el hecho de que salga a la venta el primer auto eléctrico fabricado íntegramente en Argentina, durante la presentación del modelo Volt e1.







"Estamos viendo esta maravilla en un día histórico, es increíble que desde Argentina, desde Córdoba se esté produciendo un auto eléctrico que no solo se va a vender acá, sino que se va a exportar al mundo, y esto me toca particularmente porque nací en el mundo de los autos y trabajé en el mundo de los autos. Estar presenciando este momento es un privilegio", resumió Dietrich.



Asimismo, el ministro afirmó que "esto es posible porque cambiamos normativas, este tipo de vehículos hasta hace no mucho en Argentina no podía circular, por toda esa burocracia y limitaciones que tenemos en nuestras normas que son una máquina de obstruir".



En la presentación, que se desarrolló en el hotel Quorum, también habló el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien celebró: "Dónde se puede fabricar el primer auto eléctrico de Argentina si no es en Córdoba, acá es donde se hace la revolución científico-tecnológica".



"Acá nació la industria automotriz, solo podía hacerse en nuestra Córdoba y esta vez de la mano del espíritu emprendedor de empresarios cordobeses, con la incorporación de las nuevas tecnologías, es motivo de alegría y orgullo para todos los cordobeses", subrayó el mandatario provincial.



De acuerdo a lo publicado en la web del gobierno provincial, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, expresó que "para Córdoba y Argentina es un hito. Es el primer vehículo eléctrico fabricado en el país, y que se fabrique en nuestra Córdoba no hace más que ratificarnos como un polo indiscutible de la industria automotriz".



La provincia asegurará a Volt Motors los beneficios que brinda a todas las empresas industriales que realizan inversiones y nuevos desarrollos: la Ley de Promoción Industrial, que otorga exenciones tributarias por 10 años, más la posibilidad de recibir durante cinco años un subsidio por cada nuevo puesto de trabajo generado.



Además, en ese mismo lapso de tiempo proyecta su expansión hacia países limítrofes, con una inversión inicial que alcanza los 200 millones de pesos y se calcula que, en la primera etapa, podrán crearse alrededor de 500 empleos directos.



El Volt e1 es un citycar regional de tipo 2+2 (para dos adultos y dos niños de hasta 12 años), con importantes avances tecnológicos. Entre ellos puede contarse el monocasco de material compuesto con distintas fibras tecnológicas, entre ellas de carbono y kevlar, muy resistentes, con alta resiliencia y extremadamente liviano, similares a los usados en Fórmula 1 y en los desarrollos de vehículos exclusivos.



El auto está dotado con tecnología de punta, control integral de comandos centralizado en pantalla táctil de 16 pulgadas, frenada regenerativa -que permite convertir una parte de la energía cinética del vehículo en energía eléctrica almacenable en baterías-, manejo con un solo pedal, navegadores de última generación, conexión a ecosistema IoT (Internet de las Cosas) by Webee, visión 360 grados y cámaras de estacionamiento, entre otras prestaciones.