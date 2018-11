Crimen de Orellana: confirman que el militante de la CTEP murió de un balazo por la espalda

El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó que la "autopsia preliminar" al militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Rodolfo Orellana determinó que murió por el impacto de "un proyectil de arma de fuego" en la espalda.



"La autopsia preliminar determina el ingreso de un proyectil de arma de fuego por la zona del omóplato, en la espalda y con salida por la zona facial a la altura de la nariz", indicó Conte Grand.



En declaraciones al canal de noticias C5N, el funcionario puntualizó que "esta autopsia no puede determinar el calibre del proyectil porque no quedó dentro" del cuerpo.



Orellana fue asesinado este jueves en medio de una toma de tierras en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza. La organización social que lidera Juan Grabois responsabilizó a la Policía provincial por el hecho, aunque la fuerza de seguridad aseguró que "no fue una bala" lo que mató al hombre de 36 años.



Este jueves se difundió un informe médico del cadáver "indica que en las placas de abdomen, tórax y cráneo no se observa ningún proyectil alojado". Las fuentes oficiales consultadas habían señalado que las heridas en el cuerpo no presentan "orificio de salida", por lo que "no fue una bala" lo que causó la muerte del militante.



De acuerdo con la fuerza de seguridad provincial, el militante mostraba "un orificio de entrada en el omóplato producto de un elemento punzante, pero que esto no necesariamente pudo haber provocado" su fallecimiento. Sin embargo, esta mañana Conte Grand confirmó que Orellana recibió un balazo en la espalda.



Orellana tenía 36 años. Cayó muerto el jueves alrededor de las 6 de la madrugada en un predio ubicado en la ruta 4 y autopista Ricchieri, en el oeste del Conurbano. Se investiga si quedó en medio de una pelea entre dos grupos que intentaron ocupar terrenos, que luego fue disipada por las fuerzas de seguridad, que llegaron al lugar con la orden de desalojarlo.





Rodolfo Orellana, de la OLP-CTEP, fue fusilado por la policía en un conflicto de tierras en Celina. La gente está desesperada en todo el país, sin trabajo, sin techo, no pueden alquilar y comer a la vez. El gobierno solo aumenta la Crueldad. Hoy 18hs conferencia de prensa en CTEP pic.twitter.com/ONVHgiXZDu — Juan Grabois (@JuanGrabois) 22 de noviembre de 2018