Bullrich: "Nos quieren hacer pasar de la raya pero no vamos a caer en la provocación"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra sectores que, según dijo, quieren "provocar" al Gobierno para que se pase "de la raya", para "llegar a una desestabilización".



"Nos quieren hacer pasar de la raya pero no vamos a caer en la provocación", enfatizó Bullrich, quien consideró: "Las marchas todos los días y a toda hora buscan llegar a una situación extrema".



Además, destacó que la intención del Gobierno es evitar "una excusa perfecta para intentar la desestabilización". "Tenemos que poner límites, sin que el límite sea algo que perjudique al Gobierno", explicó la ministra en declaraciones al canal TN, al ser consultada sobre la seguridad durante la próxima cumbre del G20.



La funcionaria señaló: "Cambiemos tiene que actuar en el marco de la ley, no como los tirapiedras y los que se tapan la cara". "No somos lo mismo y no queremos hacer lo mismo. Nos quieren llevar a eso", agregó.



Reconoció que durante la cumbre de mandatarios "las circunstancias para que un grupo quiera generar una situación violenta pueden existir". Asimismo, ratificó que "será una condición inaceptable estar con la cara tapada y con palos, la libertad de expresión implica condiciones de legalidad". "Quienes formen parte de manifestaciones no podrán ser cómplices de grupos que generan acciones violentas", insistió la ministra.



También destacó: "Ahora están diciendo que el G20 va a ser un desastre. Nosotros somos la paz y la no violencia y tenemos que poner límites, sin que el límite sea algo que perjudique al Gobierno".