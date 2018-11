Merlo: duros cruces entre Menéndez y senadora de Cambiemos por los fondos

El presidente de la PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y la senadora provincial de Cambiemos, Aldana Ahumada, máxima referente del macrismo en ese distrito, protagonizaron un durísimo cruce por los fondos para la salud que el gobierno de María Eugenia Vidal tiene previsto destinar a ese municipio en 2019.



"La Provincia de Buenos Aires no quiere enviar más fondos y nos agrega erogaciones como la de sostener los recursos humanos e insumos del SAME, cuando encima ya tenemos ambulancias", se quejó Menéndez, en tono de preelectoral, al referirse a la iniciativa de implementar en ese territorio el servicio de emergencias médicas.



Ahumada no tardó en replicar al intendente kirchnerista y aseguró que el presupuesto previsto implicará una inversión récord en Merlo. "Jamás en la historia un Gobierno provincial ayudó tanto a Merlo como lo hizo María Eugenia Vidal en estos tres años: $ 775 millones para el Hospital Héroes de Malvinas, son la demostración de su compromiso con la salud de Merlo", enfatizó al politóloga.



Este no fue el primero de los cruces entre Menéndez y Ahumada. Días atrás el jefe comunal y la legisladora, que corre con ventaja para ser candidata de Cambiemos en Merlo el próximo año, chocaron por el fondo educativo. Menéndez había cuestionado el nivel de inversión en educación de Vidal, al declarar la emergencia edilicia de las escuelas merlenses, otorgando al Consejo Escolar $ 3 millones para resolverla, mientras que Ahumada le contestó con otras cifras. "Entre 2017 y 2018, desde el Gobierno de la Provincia se otorgaron al municipio de Merlo $ 311 millones destinados a las mejoras edilicias de las escuelas. ¿Qué pasó con el resto de los fondos que debían ser destinados a la educación de todos los merlenses?", se preguntó.



Los fuertes cruces entre Menéndez y Ahumada parecen anticipar los debates que vendrán. Merlo es uno de los municipios más habitados del Conurbano y Cambiemos ya planea cómo arrebatárselo al peronismo. Se descarta que el actual intendente buscará la reelección. La senadora, que cuenta con el respaldo del jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, podría dirimir su postulación con otro dirigente de peso en Merlo: Juan José Gómez Centurión, ex militar y extitular de Aduanas, hoy vicepresidente del Banco Nación, el más grande del país.