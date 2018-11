La Libertadores millonaria seduce a equipos de México y Estados Unidos: ¿se viene una copa continental?

Desde hace varios meses, un rumor corre por México que cada vez va tomando más fuerza: los equipos aztecas quieren retornar a la Copa Libertadores. Sin embargo, esta vez no vendrían solos, ya que en el combo también entrarían conjuntos de la MLS.



Por cuestiones de calendario, y de dinero, los equipos mexicanos renunciaron a disputar la Libertadores en 2016, tras participar de la competencia por 18 años. Ahora, necesitados de un mayor roce y seducidos por los nuevos premios (se habla que para 2020 en campeón embolsará u$s 15 millones), quieren retornar a la competencia continental, algo que no será tan sencillo como suena.



Se sabe que los conjuntos mexicanos traen con ello varios importantes sponsors de la mano. Sin embargo, su liga no es atractiva para el mercado europeo y no se vende como la argentina o la brasileña. Sin embargo, la MLS con sus figuras si se vende a nivel global, siendo muy atractivo su reclutamiento para la Conmebol, que lograría una mayor penetración en el mercado norteamericano.



Más allá de las intenciones, primero deberán sentarse a hablar. Desde la Conmebol quedaron muy resentidos por la repentina salida de los conjuntos mexicanos de la Libertadores. Además, habrá que adecuar los calendarios, ya que el argumento para abandonar la competición en su momento fue que anualizar la competición imposibilitaba que los equipos aztecas estuvieron presentes.



¿Se viene una Libertadores continental?