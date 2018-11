El dólar sube 19 centavos y se vende a $ 37,62

El dólar avanza 22 centavos este viernes a $ 37,43 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 36,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" repuntó ayer 22 centavos a $ 36,23.



Ayer, el billete subió 18 centavos a $ 37,43 y acumuló su tercera alza consecutiva, en una jornada atípica por el feriado en Estados Unidos con motivo del Día de Acción de Gracias.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepó 25 centavos a $ 36,50 pero se debe tener en cuenta que el grueso de las operaciones formalizadas deberán ser liquidadas a partir del viernes, cuando se normalice la actividad en el exterior.



Durante la jornada, la Asociación Bancaria anunció un paro para este viernes sólo en entidades públicas, a las que acusa de "no actualizar el salario a partir del primero de octubre último, como se había acordado en la paritaria", que provocó una mayor demanda por cobertura de bancos e inversores por sobrantes de pesos de las cancelaciones de Lebac.



La medida de fuerza se cumplirá en los bancos Nación, Provincia y Ciudad, entre otros, según el gremio.



Los mínimos se anotaron en los $ 36,40 con la primera operación pactada, catorce centavos y medio por encima del final previo. En un escenario de calma y con escaso monto de negocios, los precios fueron escalando posiciones hasta tocar máximos en los $ 36,50. La inactividad en los principales centros financieros por el feriado en los Estados Unidos restringió la posibilidad de una actividad normal, un factor que se reflejó en el escaso volumen transado (fueron u$s 272 millones).



"Con la cantidad de pesos que el miércoles se liberaron de inversiones en Lebac -se calcula que unos u$s 80.000 millones, los inversores tenían para elegir un menú en activos en la moneda con tasas cercanas al 50% TNA entre las que se destacaron las Lecap a 91 días y las Lecer (que tuvieron poco interés de los operadores del mercado financiero) y otros de mercados secundarios de distintos bonos en pesos", destacó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios. Agregó: "el resto se pasó a dólares".



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 60%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 38 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes.

En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 617 millones, de los cuales más del 60 % se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 37,0800 y $ 38,5600 respectivamente; y tasas del 72,50 % y 52,82% TNA. Los futuros terminaron con alzas promedio de más de diez centavos, acompañando la suba del spot.

Por último, las reservas del BCRA aumentaron este jueves u$s 4 millones y cerraron en u$s 51.831 millones.