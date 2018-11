Atlético Tucumán va por un triunfo ante Belgrano que lo acerque al líder Racing

Atlético Tucumán buscará un triunfo que le permita acercarse al líder Racing cuando visite a Belgrano de Córdoba en el partido con el cual comenzará la decimotercera fecha de la Superliga.



El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio Julio César Villagra, será controlado por el árbitro Mauro Vigliano e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.



Belgrano viene de perder por 2 a 1 en su visita a Independiente en la jornada anterior, partido en el que se fue expulsado Juan Quiroga y el técnico Diego Osella pondría en su lugar a Hernán Menosse.



Además el entrenador podrá contar nuevamente con Matías Suárez, debido a que el futbolista logró superar su cuadro de pubalgia y de esta manera regresará al once titular en reemplazo de Miguel Martínez.



Atlético Tucumán viene de vencer como visitante a San Lorenzo por 2 a 0, en un partido que había sido postergado en la séptima fecha de la Superliga, previamente venció como local a Rosario Central por la fecha doce y está a cuatro puntos del líder Racing.



El técnico Ricardo Zielinski haría al menos cuatro variantes tomando como referencia los que comenzaron jugando frente a San Lorenzo y aún no decidió si colocara a Pier Barrios o si mantendrá a José San Román en el once inicial.



Si bien aún no lo confirmó, el entrenador haría los siguientes cambios: Nery Leyes por Rodrigo Aliendro; Ricardo Noir por Juan Mercier; Javier Toledo por Luis Rodríguez y Leandro Díaz por Mauro Matos.