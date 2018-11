Las importaciones argentinas se hundieron un 18,2% hasta alcanzar los u$s 5.077 millones en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mientras que las exportaciones crecieron un 1,4% hasta los u$s 5.354 millones.



De esta manera, la Argentina reportó un saldo comercial positivo de u$s 277 millones en el décimo mes del año.