Croacia tuvo un viernes perfecto ante Francia y acaricia su segunda Copa Davis

Croacia domina 2-0 a Francia en la final de la Copa Davis después de la victoria del N°7 del mundo, Marin Cilic, ante el 259º, el francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-3, 7-5 y 6-4, este viernes en Lille, en lo que representa la última edición del formato tradicional del torneo por equipos más importante del tenis.



Horas antes, Jeremy Chardy (40º) cayó ante el croata Borna Coric (12º), ganador también en tres parciales por 6-2, 7-5 y 6-4. Para mantener sus opciones de levantar la Ensaladera de plata, los locales, en búsqueda de un doblete, no tienen otra opción que ganar el duelo de dobles el sábado.



Salvo cambio de última hora por parte de los capitanes, Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert, recientes finalistas del Masters, se enfrentarán a los croatas Mate Pavic e Ivan Dodig.



Así pues, ninguna de las dos apuestas del capitán galo Yannick Noah funcionó este viernes.



Noah optó 24 horas antes por dejar en el banco al jugador mejor clasificado de su selección, el que dio el punto decisivo ante los belgas hace un año, Lucas Pouille (32º).



Ante el ganador del US Open en 2014 y finalista del Abierto de Australia a comienzos de temporada, el reto superó a Tsonga, quien pagó su falta de ritmo después de una lesión.



La tarea surge ahora casi imposible para Francia: en la más que centenaria historia de la Copa Davis -que vive su última edición en su formato histórico- sólo Australia se sobrepuso a un 2-0 en contra en la final, en 1939.



Para llegar a una serie que se terminó dando vuelta hay que remontarse a dos años atrás cuando Argentina, liderada por Juan Martín Del Potro y capitaneada por Daniel Orsanic, logró el primer título de su historia, precisamente ante los croatas.



Tras terminar 1-2 el sábado, "Delpo" levantó un partido memorable a Cilic y finalmente Federico Delbonis superó a Ivo Karlovic. No obstante, también fueron pocos los casos en los que se revirtió este marcador. Sólo pudieron lograrlo Rusia en 2002 y Serbia en 2010, ambos ante Francia, y la mencionada oportunidad del elenco albiceleste.