Gobierno planea llamar a sesiones extraordinarias y analiza temario

A una semana el fin del período de sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno convocará a extraordinarias para tratar temas pendientes como el proyecto de bienes personales, cuya recaudación forma parte de los recursos del Presupuesto. El periodo de extensión será por una semana y se analiza si será la primera o segunda de diciembre.



Según confiaron fuentes oficiales a ámbito.com la idea es hacer el llamado para la primera o segunda semana de diciembre e incluir en el temario Bienes Personales, Ganancias y se negociará con la oposición otros temas de consenso. Cuando el Ejecutivo convoca a extraordinarias debe fijar cuáles serán los proyectos a tratar, por ello hasta que no se delimite esa nómina no saldrá el decreto con la firma del Presidente.



En los despachos del Congreso, legisladores del oficialismo y la oposición mantenían conversaciones para sesionar el 5 de diciembre durante la preparatoria para renovar autoridades o el 12 una semana después.



En el Senado, uno de los temas que se podría abordar sería el proyecto de financiamiento de partidos políticos, que cuenta con dictamen de comisión, aunque muchos apuntan a que la convocatoria se haría solo para la Cámara baja.



Diputados tenía previsto sesionar el próximo martes pero la confirmación del paro de Aerolíneas Argentinas y la realización del G20 dificultan la realización del plenario del cuerpo. Además, Cambiemos decidió el martes no realizar la sesión debido al clima de tensión que se generó en el interior del oficialismo y con la oposición, luego de que los peronistas se unieron para quitar un lugar a la coalición gobernante en el Consejo de la Magistratura.



En ese plenario, el oficialismo tenía previsto debatir los cambios a bienes personales incorporados por el Senado, que tiene el acuerdo con los gobernadores; la reforma de la ley de alquileres; el proyecto para que los jueces paguen ganancias y otros temas con consenso político.