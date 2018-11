G20: Gobierno activó ronda de negociaciones por zona para protestas contra la cumbre

A una semana de la cumbre de líderes del G20, el Gobierno inició una negociación con referentes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos para consensuar la zona en la que se realizará la marcha principal contra el evento.



En ese contexto, el Gobierno les advirtió a las organizaciones que no podrán llegar hasta el Obelisco, tal como habían barajado en un principio. Ocurre que las posibles vías por donde pensaban marchar las organizaciones se encuentran dentro de las zonas de "restricción y veda" que se dispusieron para la realización del evento.



El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, encabezó el encuentro en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), con el titular del organismo, Adolfo Pérez Esquivel; la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas; y el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, entre otros.



Por lo pronto, el funcionario quedó en contestar el martes si se puede correr la veda de Independencia hasta Rivadavia, para que se pueda realizar una movilización por Avenida de Mayo, entre su intersección con 9 de Julio y el Congreso.



"Las organizaciones queremos que se nos garantice toda la seguridad y no haya provocaciones para que el 29 se pueda hacer la Cumbre de los Pueblos con carpas en el Congreso y el 30 marchar y concentrar", afirmó Godoy, y explicó que "en principio" el funcionario les dijo que no había problemas para el acampe el jueves.





Sede del #Serpaj: Hoy iniciamos un sano diálogo con las organizaciones que conforman la confluencia #FueraG20. Nos volveremos a reunir el martes próximo. Queremos garantizar la libertad de reunión y expresión en el marco de la no violencia y paz. #G20Argentina pic.twitter.com/Hi9YC9zvHW — Gerardo Milman (@gmilman) 23 de noviembre de 2018