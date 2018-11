Cuáles son los 10 destinos de viajes más buscados por los argentinos

A los argentinos les gusta viajar. En momentos de bolsillos apretados las promociones de viajes son cada vez más apreciadas por eso en momentos donde se vive el Black Friday con descuentos de hasta 60% es interesante conocer cuáles son los destinos más buscados para las vacaciones de 2019.



La agencia Almundo desarrolló Top 10 de destinos más populares entre viajeros de Argentina y lanzó una serie de tips de expertos en viajes que comparten recomendaciones de los destinos más valorados.



Miami, un destino "fun" a toda hora. Según Magali Dziewulski además de sus famosas playas y shoppings también se puede tomar un cafecito y pasear por los jardines en Vizcaya, visitar el museo y el acuario Frost Science, buscar discos de vinilo en Sweat Records, disfrutar los puestitos de comida, cerveza artesanal y música en North Beach Bandshell. Si se viaja a este destino en la semana del 7 de diciembre, estará el Festival Anual de Murales, en el que se podrá disfrutar, de manera gratuita, de arte callejero, pintura en vivo, DJs nocturnos, batallas de arte en la noche del sábado, food trucks, cócteles.



Vancouver, Canadá. Para Jeymie Casper el destino tiene una gran diversidad de actividades, como esquiar en Whistler, disfrutar de la naturaleza en el Parque Stanley o disfrutar de un trago en alguno de los pubs del barrio de Gastown. Pero, si gusta la adrenalina, hay que visitar el Puente Colgante para sentir el vértigo de flotar entre bosques canadienses. En este lugar hay en realidad doce puentes que suman 163 metros de largo con una altura de 70 metros. De ese lugar se llevarán una de las mejores imágenes de Canadá.



Cuba, una de las islas más grandes del Caribe. Cuenta con unos 110.860 kilómetros cuadrados llenos de color, música, cultura y sabor. Camila Renzi sostiene que para conocer la historia de Cuba, todos recurrimos a La Habana; sin embargo, solo a una hora de las playas de Varadero, nos encontramos con la Ciudad de Matanzas, un pueblo que tiene a flor de piel el son cubano. Es un lugar que todavía guarda sus costumbres centenarias porque recién se está abriendo al turismo. Para los que se preocupan por la conexión a internet, La Habana ya tiene red de wifi en todos sus hoteles y en todas las plazas públicas. Se debe comprar una tarjeta que cuesta 1 CUC, aproximadamente 1,24 dólares, por hora de conexión.



Ciudad de México. Para Catherine Barrios es una ciudad para recorrer, vivir sus colores, sus sabores, su música. A solo 1 hora y 20 minutos de la capital, hay una actividad por hacer que quedará por siempre en su memoria: un paseo en globo aerostático en Teotihuacán. Deben despertarse a las 4 de la mañana -o antes para alcanzar a disfrutar el amanecer-, y ver desde las alturas la Gran Pirámide del Sol, la Avenida de los Muertos, el Palacio de Quetzalpapalotl y la Pirámide de la Luna.



Lima, Perú: es el destino gastronómico por excelencia; además, es uno de los destinos internacionales con las tarifas más económicas. Paola Pérez recomienda una salida hermosa: disfruta de una noche en el Museo Larco y descubre los tesoros del antiguo Perú caminando por sus salas y galerías. Al finalizar el recorrido, deléitate con una exquisita cena en un ambiente mágico y acogedor frente a sus jardines.



Orlando, EE.UU.: posee una gran belleza natural con más de 100 lagos por conocer. Emilia Fagalde advierte que además de Walt Disney World y Universal Orlando Resort, pueden pasear por el barrio de Winter Park y sus calles antiguas; cenar en uno de los mejores restaurantes con su extensa carta de vinos: The Wine Room. Si les gusta combinar la naturaleza con la aventura, pueden hacer kayaking en Wekiwa Springs. O saltar en bangee en Forever Florida. Todos los sábados y domingos se realiza una feria de comida y ropa vintage en Lake Eola. Y no se pueden perder el 25 de diciembre, en el hotel Gaylord Palms Resort, las mejores actividades típicas norteamericanas, como armar las casas de jengibre, deslizarse por una rampa de hielo o conocer a Papá Noel.



Panamá: es al mismo tiempo playa y metrópolis, un mix, brillante, con un contraste arquitectónico bien definido: edificios gigantes y modernos en donde se ubican los mejores hoteles y, por otro lado, el Casco Antiguo, en donde se encuentran diferentes restaurantes que vale la pena visitar. Walter Magallanes brinda un dato: para los amantes de la comida de mar, hay un mercado de mariscos en la costanera con todas las comidas típicas panameñas. Está ubicado en el límite de la parte moderna con la colonial, y hay que disponer de tiempo ya que es muy concurrido.



Río de Janeiro, Brasil: el destino feliz por antonomasia desde que el avión aterriza en el Aeroporto Internacional Tom Jobim. Me consultan por qué vale la pena ir a Río, y no puedo evitar sonreírme, dice María Sol Di Luciano. La respuesta no sólo está en sus panorámicas exuberantes, sus playas diversas, sus morros de postal, sino en algo que no se ve pero se palpa: la alegría que se respira en cada esquina. Río es de esos lugares en los que te dejas contagiar y terminas aprendió a bailar samba en el barrio Lapa o a practicar surf en el parador de Barra de Tijuca.



Cancún: según Andrea Aguirre el Caribe mexicano, es deseado por sus playas de arena blanca y mar turquesa, pero también por su cultura, la calidez de su gente, su animada vida las 24 hs y la diversidad de lugares para conocer. Para comprar souvenirs, les recomiendo caminar por la 5ta: hay tiendas que ofrecen cupones de descuentos. Para comprar un buen tequila, salsas picantes y disfrutar de la gastronomía mexicana, habrá que visitar Hacienda Tequila.



Madrid: es la mejor opción para "entrar" en el Viejo Continente; por conectividad, frecuencias de vuelos, tarifas y variedad de aerolíneas que vuelan directo al destino, recomienda Magdalena Shaw de Estrada. Si tienes pensado viajar para fin de año, Madrid se convierte en "la ciudad de las luces". A partir del 30 de noviembre Alcalá, Puerta del Sol, Plaza Mayor, Serrano y Colón iluminan las calles ofreciendo un espectáculo noche tras noche a través del Navibus.