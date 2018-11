Urtubey señaló que en 2019 "no alcanza con el peronismo" y anunció que donará su sueldo con fines benéficos

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, subrayó que el frente opositor para las elecciones de 2019 debe ser "una construcción mucho más amplia que la partidaria" y señaló que están "conversando" con el Frente Progresista que gobierna Santa Fe con Miguel Lifschitz.



"Esto tiene que ser una construcción mucho más amplia que la partidaria. No alcanza con el peronismo. Hay que hacer algo mucho más grande. El Frente Renovador de Misiones ya está participando de este espacio, seguramente pasará lo mismo con el Movimiento Popular Neuquino (MPN), con Juntos de Río Negro, con la gente de Santiago del Estero, estamos conversando también con partidos provinciales que no gobiernan pero que tienen fuerza", sostuvo el referente peronista.



En diálogo con Radio Continental, el mandatario norteño se refirió a la posibilidad de que su par de Santa Fe y referente socialista se sume al armado de ese frente opositor: "También estamos conversando con el Frente Progresista, porque la idea es hacer algo lo más amplio posible".



En ese sentido, Urtubey remarcó que "hay que ofrecer una alternativa superadora, porque la cosa no está saliendo como la mayoría del Gobierno planteó que iba a ser".



Por otro lado, informó que donará su sueldo a entidades de bien público de la provincia, tras la polémica generada cuando afirmó que el salario que recibe como funcionario público no le alcanza para vivir.



El mandatario provincial publicó un mensaje en las redes sociales en el que anunció: "He decidido donar mi sueldo de gobernador a entidades de bien público de mi provincia hasta el fin de mi mandato".



Para que esto quede claro he decidido donar mi sueldo de gobernador a entidades de bien público de mi provincia hasta el fin de mi mandato. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 24 de noviembre de 2018







Y continuó: "Considero a la política como un servicio público. La errónea interpretación de declaraciones hechas por mí y sacadas de contexto obligan a una aclaración. Admito que pude ser más claro, pero no admito la mala fe".



"Reitero que gracias a nuestra actividad privada, la política no es la base de mi sustento y el de mi familia. No vivo de la política. Vivo para la política", remarcó.