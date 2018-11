Para los médicos de Conmebol, "no existe causal de suspensión" del encuentro

La Conmebol emitió este sábado un comunicado en el que informó que "desde el punto de vista médico no existe una causal para la suspensión del encuentro" entre River y Boca por la Copa Libertadores.



"Los jugadores del club Boca Juniors sufrieron lesiones de piel superficiales en miembro superior, miembro inferior, facial y tronco, del mismo modo dos jugadores refirieron lesiones en la córnea, la cual no se pudo confirmar por nuestro cuerpo médico", señaló el informe, firmado por cuatro médicos de la Conmebol y elevado al presidente de la entidad, Alejandro Domínguez.







Los dos jugadores a los que refiere con lesiones en los ojos son Pablo Pérez y el juvenil Gonzalo Lamardo, quienes fueron trasladados a una clínica porteña, pero que no habrían sido revisados por los galenos de la entidad que rige el fútbol regional.



En tanto, Conmebol informó que el inicio del partido se postergó para las 19.15.