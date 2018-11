Tevez: "No estamos en condiciones de jugar, pero nos obligan a hacerlo"

El jugador emblema de Boca salió del vestuario, junto a Fernando Gago, a llevarle tranquilidad a la familia porque están "incomunicados". Además, aseguraron que Conmebol lo quiere jugar sí o sí aunque haya "tres compañeros heridos" y finalizaron: "Nadie de River vino a ver cómo estábamos".



• Las frases destacadas de Carlos Tevez.



Decirles a la familia que la mayoría estamos bien. Sólo 3 o 4 jugadores tienen lesiones leves. Estamos incomunicados en el vestuario.



No estamos en condiciones de jugar. Nos están obligando a jugar el partido. Tenemos dos compañeros con parches en los ojos.



Yo tenía ganas de vomitar hasta hace un rato. Nos quieren obligar a jugar.



Es un problema de la sociedad en la que vivimos. Tenemos que asumir la responsabilidad de que nos equivocamos y quedamos expuestos al mundo. Queremos jugar para ocultar esta realidad.



Hoy no vino nadie de River a ver cómo estábamos



Fue todo en poco segundos. Se vio en todos lados como la gente de River nos reprimía (sic).



Pasamos por el medio de la hinchada de River.



Es difícil concentrarse para jugar, pero vamos a ver.



• La palabra de Fernando Gago.



Me sorprendió todo mucho. Yo tuve una reacción alérgica, a otros les bajó la presión y recién hace un rato que pueden respirar normalmente



Nosotros no tenemos una postura. Nos dicen que tenemos que jugar. Hace cinco horas que estamos encerrados en el vestuario. Si tenemos que jugar vamos a jugar.