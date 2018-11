Angelici: "Es un día triste, que arruinaron unos pocos inadaptados"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, reconoció este sábado que el plantel no estaba "en condiciones físicas de jugar" la revancha de la final de la Copa Libertadores frente a River, tras la agresión de hinchas "millonarios" en la llegada del estadio "Monumental".



"Es un día triste, porque son unos pocos inadaptados que hay en los clubes que cometieron este ilícito de tirar gases dentro del micro. No estábamos en condiciones físicas de jugar este partido, que es el esfuerzo de todo un año. Ese fue el planteo de Boca", explicó Angelici, en conferencia de prensa.



"Boca pidió la reprogramación porque los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha, con los dos en las mismas condiciones", sostuvo el máximo dirigente boquense.



Consultado sobre los idas y vueltas que hubo con la Conmebol, que había anunciado sucesivas postergaciones durante la tarde, el "Tano" explicó que fue por contrapuntos entre los médicos de la entidad y los del club de la ribera, sobre todo vinculados al caso de Pablo Pérez.



El capitán boquense sufrió una lesión en el ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser derivado al Sanatorio Otamendi, donde lo medicaron y le colocaron un apósito.



"Había distintos criterios de los médicos. Los nuestros decían que no podía jugar y los de Conmebol sí", explicó Angelici sobre Pérez, al tiempo que advirtió: "No sé si está en condiciones de jugar mañana".



Más allá de esta disputa, Angelici consideró que "no es fácil tomar la decisión de suspender un partido, cuando tenés 60 mil personas en un estadio, cuando tenés los derechos televisivos vendidos al exterior".



"Yo dije que había que salvaguardar las condiciones físicas y psíquicas del plantel. Me parece que se tomó una decisión correcta", concluyó.