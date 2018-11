Schelotto: "Claramente estábamos en desventaja deportiva, ayer y hoy"

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, aseguró este domingo que su plantel estaba "claramente en desventaja deportiva ayer y hoy", al justificar por qué solicitó la postergación de la revancha de la final de la Copa Libertadores contra River.



"Claramente estábamos en desventaja deportiva ayer y hoy. Creo que lo mejor para Boca era no jugar, porque no estábamos en las mismas condiciones de River", afirmó en conferencia de prensa en el hotel de concentración de Boca, en Puerto Madero.



"Yo traté de estar enfocado permanentemente en el partido y tratar que esa situación no supere la concentración pero era inevitable", agregó.