Alertan que en 2019 pueden reaparecer las tensiones cambiarias

Un último informe de la consultora Ecolatina da cuenta de que el riesgo cambiario aumentaría hacia mediados de 2019, cuando formalmente comience el proceso electoral.



Según el estudio, cuanto mayores sean las chances de un triunfo de un candidato presidencial "market friendly" mayores serán las posibilidades de mantener cierta estabilidad cambiaria. Caso contrario, proyecta que la divisa testearía la banda superior de la zona de no intervención. Otro factor que podría amenazar la calma cambiaria es el deterioro del contexto económico-financiero internacional.





Fuente: Ecolatina.



En este marco, una mayor inestabilidad cambiaria potenciaría de acuerdo a la consultora la incertidumbre sobre el repago de la deuda pública (generando un espiral alcista del dólar y el riesgo país). Ecolatina argumenta que, si bien los desembolsos del FMI cubren los vencimientos de capital e intereses del año próximo, el nuevo presidente electo recibirá pocos fondos frescos en 2020 y deberá empezar a devolver el crédito a partir de 2021. Por lo tanto, la próxima administración deberá negociar con el Fondo dilatar la devolución de pagos que superaría u$s 50.000 millones en 2022-23 según el actual cronograma.



Si bien la consultora advirtió por un repunte de la demanda de dólares, remarcó que la suba del tipo de cambio sería acotada: "En primer lugar, las presiones no serán tan elevadas porque, al momento, no quedan grandes agentes dolarizados, la sustitución de LEBACs por LELIQs, plazos fijos y letras del Tesoro, le sustrajo liquidez al mercado, por lo que la probabilidad de una dolarización masiva de carteras se halla contenida. Por otro lado, si bien el rendimiento nominal de las colocaciones en pesos seguiría su curso descendente, considerando la desaceleración de la inflación, no esperamos una caída en términos reales".



De hecho, para Ecolatina como consecuencia producto de una suba de precios que pasará de 5,4% mensual en octubre a la zona del 3% en noviembre, la tasa de interés real revertirá su signo negativo en el último bimestre del año.