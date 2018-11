Vélez logró su primer triunfo como visitante y se afianza en la zona de copas

Vélez logró su primer triunfo como visitante en la Superliga, gracias a una sólida actuación en Santa Fe sobre Unión, al que superó por 2 a 0 para ratificar su buen momento y prenderse en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones.



El mediocampista Nicolás Domínguez, a los doce minutos del primer tiempo, fue el encargado de abrir el camino de la victoria del "Fortín", con un tremendo zurdazo tras ser habilitado por Matías Vargas al espacio.



En el complemento, cuando Unión era un manojo de nervios por no poder generar situaciones claras para alcanzar el empate, un soberbio tiro libre de Lucas Robertone sentenció la historia para los dirigidos por Gabriel Heinze, a diez minutos del final.



De esta forma, Vélez llegó a los 21 puntos, superó al "Tatengue" en la tabla de posiciones y se afirmó en zona de clasificación a Copas internacionales.



Era un atractivo partido en la previa, por la elasticidad que suelen mostrar los equipos de Heinze y el orden de los de Leonardo Carol Madelón.



Es cierto que el tempranero gol de Domínguez modificó toda la estructura, porque apareció dentro del área con una diagonal al espacio y recibió una gran habilitación de Matías Vargas para definir de media vuelta al ángulo del primer palo y dejar sin chances a Nereo Fernández.



Desde la conducción de Gastón Giménez, el "Fortín" manejó el partido, con la verticalidad de Domínguez y Vargas, más la frescura del juvenil Thiago Almada, para justificar el resultado.







Unión sufrió la falta de ideas en la gestación y tuvo que recurrir a remates de media distancia, como el de Manuel De Iriondo, que se fue ancho por el palo derecho de Lucas Hoyos.



En el complemento, la tónica del partido no se modificó, Madelón buscó cambiar el aire con los cambios pero la defensa de Vélez funcionó a la perfección, con un orden e intensidad envidiable.



Un tiro libre en la puerta del área fue la oportunidad justa para los de Liniers para liquidar la historia y el ingresado Robertone no falló, acarició la pelota para ponerla en el ángulo izquierdo de Nereo Fernández, que ni siquiera pudo reaccionar.



Pudo haber sido más amplia la diferencia para el "Fortín", pero Jonathan Ramis llegó exigido a la pelota en un contragolpe en el que definió afuera.



Igual nada hizo peligrar la victoria de Vélez, que selló una buena producción en Santa Fe para seguir creciendo en la tabla de posiciones.