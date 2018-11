Alumni tuvo su revancha ante Hindú y es el nuevo campeón del Top 12

Alumni derrotó a Hindú 26 a 17 por la final del Top 12 y se consagró campeón del torneo que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).



El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético de San Isidro (CASI), con presencia de simpatizantes de ambos equipos ubicados en una misma tribuna, y fue controlado por el árbitro Federico Anselmi.



De esta manera, Alumni se desquitó de la final perdida el año pasado precisamente ante Hindú por 27 a 20 y volvió a consagrarse del torneo de la URBA luego de 17 años.



Alumni sacó ventajas con penales de Joaquín Díaz Luzzi y un try penal para un parcial de 16-0, e Hindú reaccionó al final del primer tiempo y en el primer cuarto de hora del segundo con tries de Carlos Repetto y Martín Cancellere convertidos por Santiago Fernández, para descontar a 16-14.



Alumni estiró cifras con otro penal de Díaz Luzzi, respondió de la misma manera Fernández y a cuatro minutos del final un try de Díaz Luzzi que él mismo convirtió sentenció el partido y el título en favor de Alumni.



= Síntesis =



Hindú: Joaquín de la Vega; Federico Graglia, Belisario Agulla, Hernán Senillosa, Martín Cancelliere; Santiago Fernández (c) y Lucas Camacho; Tomás Resnick, Lautaro Bávaro y Carlos Repetto; Nicolás Guisasola y Juan Comoli; Mariano Viano, Agustín Capurro y Ignacio Martínez Sosa. Entrenadores: Francisco Fernández Miranda, Lucas Ostiglia y Juan Ignacio Gauthier.



Alumni: Máximo Provenzano; Rafael Desanto, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Luca Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti (c); Tobías Moyano, Juan Patricio Anderson y Mariano Romanini; Bernardo Quaranta y Pedro Scardapane; Guidi Cambareri, Gaspar Baldunciel y Federico Lucca. Entrenadores: Santiago Van der Ghote y Nahuel Neyra.



Tantos en el primer tiempo: 1m., 11m. y 28m. penales de Díaz Luzzi (A), 6m. try penal (A) y 37m. try de Carlos Repetto convertido por Santiago Fernández (H).



Tantos en el segundo tiempo: 14m. try de Martín Cancelliere convertido por Santiago Fernández (H), 17m. penal de Joaquín Díaz Luzzi (A), 21m. penal de Santiago Fernández (H) y 36m. try de Joaquín Díaz Luzzi convertido por él mismo (A).



Cambios en el segundo tiempo: 1m. Augusto Bávaro por Comolli (H), 4m. Nicolás Leiva por Viano (H), 10m. Gonzalo Deguy por Repetto (H), 18m. Iñaki Etchegaray por Quaranta (A) e Ignacio Echegoyen por Romanini (A), 21m. Francisco Bosch por Agulla (H) y Luca Magnasco por Passerotti (A), 29m. Augusto Faraone por Capurro (H) y Juan Acosta por Cambareri (A).



Cancha: Club Atlético San Isidro.



Árbitro: Federico Anselmi.