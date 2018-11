Para inversores: reina la cautela, aunque aparecen algunas buenas señales

Por Mat ías Roig.-



En un escenario en donde la incertidumbre no desaparecerá por el momento, recomendamos cautela en las inversiones. Esto no implica que no existan algunas buenas señales como la estabilidad conseguida en el tipo de cambio, a poco menos de dos meses de vigencia del nuevo esquema monetario; e incluso la caída -aunque incipiente- en las tasas de interés.



Dentro incluso de los datos que nos dejó la semana que pasó, se destaca la última colocación de Lebac del BCRA y la licitación de Letras del Tesoro en pesos y ajustables por CER. Letras que se llevaron bastante de los pesos que liberó el BCRA. También remarcamos como positivo el comportamiento de los plazos fijos en los últimos meses. La estabilidad de los mismos durante la corrida cambiaria fue un buen punto, lo mismo que su recuperación en los últimos meses.



Entrando directamente en el mercado y sus opciones, apuntamos a que el inversor -y enfatizamos: aún con algunas buenas señales- debe mantener cautela en algunas posiciones.



El riesgo país se mantiene en la zona de 600-650 puntos, con una curva de deuda soberana que con lógica marca un fuerte diferencial entre los bonos que vencen antes de que termine el mandato de Macri y después. La razón es básica, y no hay dudas: apunta a las elecciones de por medio.



La parte más corta rinde entre 4.5-5%, y salta a 8.5-10% anual o más en el tramo medio y largo. El tema electoral será un tema de sensibilidad alta para los bonos, y falta aún para que este pueda definirse.



En este mismo escenario, evaluamos las acciones. Los resultados operativos (analizando el tercer trimestre) fueron en líneas generales positivos, aunque por debajo de esta línea algunas compañías se vieron afectadas por la devaluación del peso (que afectó en lo financiero). La realidad es que más allá de este punto, hasta que no mejore el riesgo país, la posibilidad de un fuerte rally en renta variable se mantendría más bien limitado. Por ende, extendemos nuestra recomendación de cautela de corto.



Por último, en cuanto a la posición de pesos dentro de una cartera, apuntamos a la tasa real alta que ofrecen las Lecaps del mercado secundario con rendimientos del orden del 48/52% anual.



(*) Director de Portfolio Personal Inversiones.-