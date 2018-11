Bolsas de Europa trepan hasta 2,8% tras acuerdo sobre el Brexit entre Londres y Bruselas

Las principales bolsas europeas suben este lunes hasta 2,8% tras el acuerdo sobre el Brexit entre Londres y Bruselas.



Sucede luego de que la Unión Europea (UE) junto a los líderes de los 27 países miembros dieron este lunes su respaldo, en Bruselas, al acuerdo que propuso el Reino Unido para abandonar el bloque comunitario, así como a la Declaración Política sobre las relaciones futuras de las partes, tras casi dos años de intensas negociaciones desatadas por el referéndum británico de 2016.



"Es el único y mejor acuerdo posible", anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, después de una cumbre especial en Bruselas, en la que, además, todas las partes advirtieron que no reabrirán las negociaciones si el Parlamento británico rechaza el texto votado hoy en la capital belga y sede del bloque europeo.



Tras una breve reunión en la que los líderes respaldaron el acuerdo consensuado con el Reino Unido hace dos semanas, la primera ministra británica, Theresa May, también calificó el texto final como "el mejor acuerdo disponible" y advirtió al Parlamento de su país que, si no lo aprueba, habrá "más división e incertidumbre".



• Tokio



La bolsa de Tokio cerró este lunes al alza, gracias a los beneficios en el sector de la construcción derivados de la Expo 2025 que se celebrará en Japón.



El Nikkei 225 de los principales valores subió 0,8%, hasta 21.812,00 puntos. Por su parte el Topix de todos los valores aumentó 0,2%, hasta 1.632,20 puntos.