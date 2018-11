Hablar en público: secretos para hacerlo bien

Pocas cosas en la vida son tan importantes para tu éxito personal, profesional y académico como tu habilidad para hablar correctamente en público. Muchas personas temen hacerlo y necesitan de capacitación profesional para salir de su zona de confort y animarse a ser visto y escuchado. Si dominás todas las técnicas de la oratoria, serás el alma de la fiesta, si estudias tus presentaciones serán siempre exitosas y en tu vida profesional, siempre tendrás ventajas. Comparto mis secretos para que te luzcas y logres tus objetivos:



1-Mostrate en el escenario tal y como sos. Esa naturalidad hace que seas capaz de resolver cualquier eventualidad.



2- Conocé sobre el tema que vas a exponer, fundamental tener preparado el tema e incluir un poco de humor a la hora de desarrollar tu discurso.



3- Conocé a la audiencia a la que te vas a enfrentar para elegir el tono de tu discurso. Así será más fácil generar sensación de empatía y acercamiento.



4- El contacto visual es muy importante para estar al tanto de qué manera se está desarrollando tu ponencia. Mira en general a todo el auditorio.



5- El tono y el ritmo de voz son esenciales. Lo que debes hacer es hablar más bien pausado pero proyectando tu voz; procurando además no mantener el mismo tono durante toda la conferencia y variarlo de acuerdo a lo que estés diciendo y a lo que esté pasando entre el público.



6-Cuidá tu apariencia y lenguaje corporal. Vestite de acuerdo a la ocasión, pero no te pongas algo que te haga sentir incómodo. Lo mejor es llevar algo que marque una buena presencia pero que a la vez no se aleje demasiado de tu forma de lucir siempre. Tené en cuenta acompañar tus palabras con tus gestos y manos para hacer que llegue el mensaje indicado.



7- Evita el exceso de movimientos en tus manos en tus gestos.



8- Sonreí siempre, una persona que es amable atrae más, y la sonrisa ayuda a disminuir el estrés y la inseguridad.



9- Sé directo, no des tantas vueltas a la hora de dar tu mensaje, focalizá tu idea y expresala.



10- Confía en vos, creer en uno mismo es lo más importante a la hora de brindar un mensaje.



*Claudia Lombardi es especialista en comunicación e imagen.