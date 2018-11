Tras cuatro ruedas en alza, el dólar cede 14 centavos a $ 38,36

El dólar retrocede 14 centavos a $ 38,36 y corta racha de cuatro subas consecutivas en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Cabe recordar que ante la sorpresa de operadores cambiarios, el dólar se disparó el viernes $ 1,07, la mayor suba diaria en la era Sandleris, y alcanzó máximos en casi siete semanas, a $ 38,50.



El billete verde, que anotó su cuarto avance en forma consecutiva, fue impulsado por una importante demanda por cobertura ante la liquidez imperante en la plaza (tras licitación de Lebac, en la que el BCRA volcó a la plaza unos $ 122.000 millones), y por un progresivo desarme de posiciones en pesos de fondos de inversión, frente a una acotada respuesta del lado de la oferta por un feriado parcial en EEUU, comentaron operadores del mercado.



En consecuencia, la divisa registró una suba semanal de $ 1,50, la más abultada desde fines de septiembre pasado, cuando el tipo de cambio había tocado su máximo histórico de $ 41,94.



Con un volumen de $ 546 millones, la cotización mayorista saltó $ 1,10 a $ 37,60, lo que representa la suba diaria más importante en casi dos meses. Así, durante la semana acumuló un incremento de $ 1,67.



A pesar de la fuerte suba del tipo de cambio, el Banco Central convalidó un nuevo recorte de la tasa, que quedó en 61,405% anual (desde el 61,699%), en la subasta diaria de Leliq. Adjudicó $ 134.844 millones, un monto menor al que vencía, y liberó al mercado unos $ 48.700 millones. Vale resaltar que el plazo de las Leliq se estiró de 7 a 10 días dado que el viernes próximo habrá feriado bancario por la cumbre del G-20.



Pese al dominio de las altas tasas que avalan el Central y el Tesoro, los inversores comienzan a ser reposicionarse en dólares (revierten apuestas de carry trade o bicicleta financiera) por la escalonada baja de tasas, la proximidad de fin de año y el incierto panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2019.



Desde el BCRA le bajaron el tono a la disparada del dólar, que suma en lo que va del mes un ascenso del 4,1% o ($ 1,52). "La suba de este viernes no es un tema para nosotros, el nivel del tipo de cambio está dentro de la banda de flotación", afirmaron a ámbito.com fuentes de la entidad monetaria. Y agregaron: "Es parte de la dinámica de fin de mes donde suele existir una mayor demanda por importaciones, sumado en esta ocasión la liquidez que dejó la licitación de Lebac".



• Otros mercados de dinero



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 710 millones para noviembre con una suba de 2,89%, a $ 38,15, y diciembre subió 2,54% a $ 39,54. El call money se operó en 60% y los "swaps cambiarios" estuvieron a la orden del día con 140 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos y/o dólares para liquidar el próximo lunes y martes venideros.



En el mercado informal, por su parte, el blue saltó $ 1 a $ 37,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" trepó $ 1,58 a $ 37,81.



Por último, las reservas del BCRA cayeron el viernes u$s 100 millones y cerraron en u$s 51.731 millones.