Infantino desmintió a D'Onofrio y negó amenazas a Boca para jugar la final de la Libertadores

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desmintió a Rodolfo D'Onofrio, quien aseguró que el pope del fútbol mundial presionó a Boca para que la final de la Libertadores del pasado sábado se dispute. "No pedí que se jugara la final ni amenacé con sanciones", aseguró.



"Quiero aclarar, debido a la serie de falsos rumores diseminados, que no pedí en momento alguno que se jugara el partido. Tampoco amenacé a nadie con sanciones disciplinarias en caso de que el juego no tuviera lugar. Cualquier decisión sobre éste partido pasa por la Conmebol, nunca por la FIFA", le explicó al diario La Nación.



El titular de River, había manifestado el sábado que Infantino le dijo al presidente de Boca, Daniel Angelici, que el partido tenía que disputarse: "Conmebol había decidido que se juegue a las 19.15 y yo escuché al presidente de la FIFA que le dijo al de Boca que se tenía que jugar".