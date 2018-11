Alertan que Argentina importó productos médicos que fueron retirados en EEUU por riesgos

Un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló al menos 13 casos en los que empresas extranjeras debieron corregir o retirar sus dispositivos médicos del mercado argentino al detectar fallas con peligro de muerte para los pacientes, y varios de los productos ingresaron al país después de recibir alertas sanitarias en Estados Unidos.



La investigación internacional "The Implant Files" del ICIJ, el mismo consorcio periodístico que dio a conocer el caso "Panama Papers", señaló que la lista sobre Argentina incluye dispositivos cardíacos y vasculares, respiradores, prótesis sistemas utilizados en cirugías cardíacas o de cráneo, respiradores y equipos de diagnóstico por imágenes.



El informe, realizado por medios de comunicación en 36 países, señala que los informes entregados a las autoridades de Japón, Noruega y Australia también colocan a la compañía estadounidense Medtronic, fabricante de varios de ellos, entre las de mayor número de problemas en los últimos cinco años.



La información era desconocida hasta ahora porque, según indicó la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) al equipo argentino del ICIJ, los procedimientos por los que se retiran del mercado dispositivos de ese tipo son "confidenciales".



Según la investigación, algunos de los productos incluso ingresaron al país después de haber activado alertas en EEUU.



Así lo determinó el cruce de documentos públicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) con los registros de importaciones de la aduana Argentina y la información aportada por la ANMAT y las empresas importadoras.



En el país no hay cifras oficiales sobre la cantidad de dispositivos médicos que debieron ser corregidos o directamente retirados del mercado, hospitales e instituciones médicas.



De acuerdo al ICIJ, el área de Tecnovigilancia de la ANMAT explicó que "están trabajando en estadísticas sobre los efectos adversos reportados".



La empresa estadounidense Medtronic, que figura entre las líderes en dispositivos cardiovasculares, es una de las que más retiros del mercado debió hacer tanto en ese país como a nivel mundial, Argentina inclusive.



Luego de que Medtronic informara en EEUU que varios de sus productos tenían fallas que implicaban riesgo de muerte para los pacientes, los mismos dispositivos ingresaron y se distribuyeron en la Argentina.



Los "Implant Files" señalaron que, después de Medtronic, los fabricantes con más informes de eventos adversos de acuerdo a la FDA son DexCom, Johnson&Johnson, Abbott Laboratories, Boston Scientific, Tandem Diabetes Care, Zimmer Biomet Holdings, Phillips, Becton Dickinson and Co. y Stryker.