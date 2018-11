Más problemas en el frente externo: pierde dinamismo el comercio internacional

Desde el exterior sigue soplando viento de frente. En momentos en que la Argentina necesita aumentar sus exportaciones para reequilibrar sus cuentas en divisas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a conocer un informe en el que advierte una pérdida de dinamismo en las transacciones internacionales y que el crecimiento del comercio exterior en los próximos meses se ubicará por debajo de la tendencia.



La OMC difundió este lunes el World Trade Outlook Indicator, un índice que está diseñado para proporcionar información "en tiempo real" sobre la trayectoria del comercio mundial y las tendencias recientes. El último valor de 98,6, un escalón más bajo que el valor anterior de 100,3 y que además representa una caída por debajo del valor de referencia de 100, para el índice, lo que anticipa que el crecimiento de la actividad comercial en los próximos meses será inferior a la tendencia.



Todos los componentes del índice muestran declinaciones. En particular, se destaca la "continuidad en la sostenida baja en las órdenes de exportación", que se mantienen por debajo de los registros de los últimos meses.





Índice Drivers del Comercio Internacional. Fuente: OMC.



En los últimos meses, las tensiones en el comercio internacional se incrementaron de manera notable a partir de la suba de aranceles mutua entre los Estados Unidos y China, en el marco de una contienda declarada.



La próxima reunión del Grupo de los 20 que tendrá lugar el viernes en Buenos Aires es seguida con particular atención por los analistas ya que se espera que un encuentro entre los presidentes estadounidense Donald Trump y chino Xi Jinping contribuya a disminuir el enfrentamiento.



Pero, por un lado, no hay certezas en cuanto a que vaya a disminuir la disputa entre China y Estados Unidos y, por otro, se señala que la actitud conflictiva del primer mandatario norteamericano puede despertar nuevos conflictos comerciales de la primera potencia con otras naciones o bloques del mundo.