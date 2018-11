¿Bebés "resistentes a enfermedades"?: científicos chinos dicen haberlos creado

Un equipo de científicos de la Universidad de Shenzhen, China, asegura haber creado los primeros bebés manipulados genéticamente con el objetivo de hacerlos "resistentes a enfermedades", de acuerdo con la publicación MIT Technology Review, aunque la prensa local sostiene que aún falta "constancia" de ese estudio.



El científico que lideró la investigación, He Jiankui, reveló el proceso de fertilización que siguió hasta lograr el nacimiento este mes de las gemelas Lulu y Nana, "genéticamente modificadas".



"Los resultados indicaron que la operación funcionó correctamente, como estaba previsto", aseguró el investigador en un video publicado en Youtube, y agregó que las bebés "tienen sus genes modificados para que no puedan contraer el VIH".



Según He, la modificación no busca eliminar enfermedades genéticas, sino "dar a las niñas la habilidad natural para resistir a una posible futura infección al VIH", agregó hoy la agencia EFE.



Para cumplir con su objetivo, el equipo científico "desactivó" el gen CCR5, lo que en la práctica se trataría de una "mejora del ADN", explicó He, y adelantó que el próximo mes "se darán a conocer más detalles sobre la investigación".



Si bien la revista especializada del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) publicó la investigación, el diario local China Daily señaló que la universidad a la cual pertenecen los científicos "no tiene constancia del estudio", y añadió que las autoridades sanitarias de Shenzhen "no recibieron ninguna solicitud" para llevarlo a cabo.



Asimismo, el periódico sostuvo que la investigación "desató controversias" entre los académicos y los ciudadanos del país "por su ética y su efectividad".