GM cerrará siete fábricas en todo el mundo (despedirá 15% del personal)

La automotriz General Motors (GM) anunció este lunes el cierre de siete fábricas en todo el mundo como consecuencia de un plan de reestructuración que permitirá un ahorro de unos US$ 6.000 millones, lo que significará una reducción del 15% del personal directo y contratados.



La compañía adelantó en un comunicado que clausurará dos plantas de montaje y dos plantas de producción de motores en los Estados Unidos, una planta de montaje en Canadá y otras dos sin identificar fuera de América del Norte para fines de 2019, además de otra ya anunciada en Corea del Sur.



GM espera que la reorganización productiva "aumente la utilización de capacidad instalada" para lo cual continuará trabajando para optimizar otros costos de manufactura, productividad y competitividad de salarios y beneficios".



Respecto de la transformación de la fuerza laboral, la empresa indicó que "se están tomando medidas para reducir el personal asalariado y contratistas en un 15%, que incluye un 25% menos en niveles ejecutivos para simplificar la toma de decisiones".



Las cinco plantas afectadas por el anuncio emplean a unas 14.500 personas, y si bien GM no precisó el número de trabajadores que perderán sus empleos, informó que "se están llevando a cabo acciones para reducir" la planta de personal en 15%, porcentaje que incluye "25% menos de ejecutivos para agilizar la toma de decisiones".



"GM continúa tomando medidas proactivas para mejorar el desempeño general del negocio, incluyendo la reorganización de los equipos de desarrollo global de producto, la realineación de su capacidad de manufactura y la reducción de personal asalariado", expresó el comunicado conocido hoy en Estados Unidos.



Se espera que estas acciones "aumenten el flujo de efectivo automotriz ajustado en US$6.000 millones para el final del 2020", para lo cual se consideraron reducciones de costos por US$4.500 millones y un menor gasto anual de capital de casi US$1.500 millones.



"Las acciones que estamos tomando continúan nuestra transformación para ser ágiles, resilientes y rentables, al mismo tiempo que nos dan flexibilidad para invertir en el futuro", comentó May Barra, Chairman y CEO de General Motors Company.



La compañía adelantó que los recursos asignados a los programas de vehículos eléctricos y autónomos se duplicarán en los próximos dos años, y entre otras acciones mencionó aumentar el uso compartido de componentes de alta calidad, ampliar el uso de herramientas virtuales e integrar los equipos de ingeniería tanto de vehículos como de propulsión.



La empresa ratificó, además, la optimización del portafolio de productos para lo cual GM invirtió recientemente "en nuevas arquitecturas de vehículos que son altamente eficientes, principalmente en pickups, crossovers y SUV".