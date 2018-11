Macri recibirá a Lagarde el próximo sábado

Este sábado a las 17 horas, en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri recibirá a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, según pudo confirmar ámbito.com en fuentes oficiales.



El encuentro con Lagarde tiene como antecedente inmediato la aprobación, por parte de la misión del FMI, este lunes, de la revisión de la cuentas argentinas, habilitándose así el giro de unos u$s 7.600 millones como parte del acuerdo stand by alcanzado por el Gobierno por un total de u$s 56.300 millones. Precisamente, el organismo multilateral dio a conocer un comunicado señalando que "elogiamos a las autoridades (argentinas) por sus continuos esfuerzos para avanzar en su programa de reforma económica, incluido el apoyo político para la aprobación del Presupuesto" para el 2019.



El primer mandatario tendrá un fin de semana cargado de encuentros. Ese sábado, Macri tiene previsto desayunar 8.30 con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae - in. Posteriormente participará de las sesiones del G20 y a las 14.30 brindará la conferencia de prensa del cierre de la reunión.



A las 16 horas está programada una reunión bilateral con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, a realizarse en el CCK. Se prevé que ambos dirigentes brindarán una declaración conjunta.



Entre tanto, en medios de la Casa Rosada también se anticipa que se acordó un "encuentro informal" entre el presidente argentino y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.



El final de un día que seguramente será agitado para el primer mandatario, será coronado por la reunión bilateral que mantendrá con el presidente ruso, Vladimir Putin.



Desde el jueves, Macri mantendrá encuentros con los principales dirigentes políticos del mundo. A las 9 de ese día desayunará con Lee Hsien Loong, primer ministro de Singapur. Sobre el medio día se reunirá con el presidente de la quinta república francesa, Emmanuel Macron. A posteriori, ambos mandatarios contemplan brindar una conferencia donde se contestarán sólo dos preguntas.



Hacia las 16 horas del jueves, el presidente Macri se trasladará al CCK donde participará del 2do. Foro de Inversiones. A este encuentro concurrirán personalidades como la reina Máxima de Holanda. A las 18 horas, el primer mandatario argentino tendrá una bilateral con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte. También está prevista una recepción en el Museo de la Casa Rosada de la que participarán representantes de la comunidad italiana en la Argentina.



El viernes temprano, a las 7 horas, Macri se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tienen programada una conversación de una hora. En este caso, no se tiene previsto, por el momento, que se formulen declaraciones tras este encuentro.



Tampoco se harían declaraciones a la prensa tras el desayuno que el presidente argentino tendrá las 9 con la canciller de Alemania, Angela Merkel. Posteriormente, entre las 10 y las 10.30 horas, Macri expondrá en el marco del encuentro de los presidentes en el G20. Ese mismo día tiene previstas reuniones bilaterales con los representantes de la India y Vietnam. En la Casa Rosada confirmaron, en tal sentido, que el presidente argentino viajará a fines de enero con destino a estos países.



La gran cena de bienvenida organizada por la Argentina para todas las delegaciones, comenzará a las 19 en el Teatro Colón. Ese viernes se realizarán dos "fotos de familia", una será en el marco del G20, se estima cerca del mediodía, y la otra en las escalinatas del Colón. Cabe señalar que esta sería la última oportunidad de efectuar una foto con todos los mandatarios, ya que, en principio, sería intención de Trump dejar el país a primera hora del sábado para asistir a la asunción del presidente de México, Andrés López Obrador.



Si bien el sábado concluye el encuentro del G20 en la Argentina, el domingo temprano por la mañana Macri recibirá a Xi Jinping. Se espera que en esta reunión se suscriban unos 40 tratados comerciales.