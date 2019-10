"2x1" para Cristina: doble falta de mérito y confirmación de procesamiento en "Cuadernos 2"

Si no hay cambios, asumirá su cargo con diez procesamientos en total (seis elevados a juicio oral y tres confirmados) más uno que está a la espera de revisión. La Cámara con las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmó “parcialmente” el procesamiento a la exmandataria reduciendo los casos de cohecho pasivo, lo mismo que a Julio De Vido. Lo mismo ocurrió con una serie de empresarios, la mayoría nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción o titulares de compañías ligadas a la obra pública tales como Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Lázaro Báez y exfuncionarios como José López o el financista Ernesto Clarens. En estos dos últimos se basa el núcleo del desprendimiento de “cuadernos” donde Bonadio insistió en considerarlos parte de una asociación ilícita, tipo penal muy cuestionado en orden a poder probar roles. La Sala I de la Cámara rechazó planteos de nulidad de las defensas al estimar que, a pesar de la “complejidad” de la pesquisa sobre los hechos denunciados, salvo en el caso de algunas obras, la intimación brindó a los imputados la posibilidad de ejercer sus derechos a la defensa. “En la causa 9608/18, donde se investiga la conformación de aquella estructura y distintas entregas de dinero que habrían tenido lugar bajo su égida –fundamentalmente por parte de empresarios ligados a la obra pública-, el magistrado instructor adoptó la decisión de formar legajos independientes para la investigación particular de los distintos rubros alcanzados por la actividad recaudatoria ilegal”, sostuvo la Sala I. Y dividieron las “entregas de dinero” de las que están señaladas en el primer tramo de la causa que fue elevado a juicio oral. El tema no es menor: según los recorridos de Centeno y sus escritos, el circuito estaba centrado en el Ministerio de Planificación, pero en base a lo que aportó Clarens hubo otro listado de representantes de las empresas que acordaban repartirse la obra pública y entregaban dinero al financista, con lo que no queda claro si pagaban dos veces o si uno de los esquemas no se corresponde con lo que en realidad sucedía.