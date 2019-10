A la espera de que pase la política y vuelva la producción

... que, mientras el campo espera que termine la etapa proselitista para poder volver a la producción, y se mantienen las idas y vuelta entre dirigentes, aspirantes a candidatos y funcionarios, los productores solo miran al cielo, analizan el impacto del clima frío para la época, y sacan cuentas en forma permanente ante la falta de precios. A su vez, el fortalecimiento relativo del dólar mejora la competitividad de algunas producciones, y complica los costos -dolarizados- de otras. En ese sentido, “en una situación de “advertencia” o “estancamiento”, se encuentran el algodón, los bovinos, la mandioca, el maní y la miel. En tanto, el arroz se enmarca en una situación de crisis, y en ese contexto aparecen también los cítricos dulces, el sector forestal, las economías de peras, las manzanas y, por último, los vinos y mostos”, según señala el Semáforo de economías extrapampeanas que periódicamente elabora Coninagro. Aunque con algunos datos discutibles, como el crecimiento que “muestran los granos, hortalizas, el sector de lechería, ovinos, papa, tabaco y yerba mate”, el indicador sirve para tomar el pulso de buena parte del maíz. Según esto, la situación comparativa es mejor (con menor cantidad de sectores en crisis) que hace unos meses atrás, aunque las “bonanza” actual constituye apenas una foto que no alcanza a neutralizar arrastres anteriores como el de la lechería. En este caso, la fuerte caída de producción, a pesar de la primavera, forzó una mejora en los precios que se venían recibiendo en tranquera de tambo, ya que no estaba siendo atenuada ni siquiera por la fuerte baja del consumo interno (que ahora la industria intenta minimizar). Entre los que están mejor aparecen los cerdos, de la mano de las fuertes exportaciones a China debido al ataque de fiebre porcina en el país asiático, que forzó la faena de más de 200 millones de cabezas y, por ende, al aumento de las exportaciones hacia aquel destino. Esta mejora en las carnes porcinas no llega, sin embargo, a la carne vacuna que también está teniendo una muy buena perfomance exportadora hacia China, pero con el cuello de botella que aún imponen un grupo de frigoríficos exportadora que siguen sin “derramar” las mejoras sobre el primer eslabón de la cadena: los ganaderos.