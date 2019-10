Diane Keaton y Jack Nicholson protagonizaron hace casi 20 años una película bastante exitosa. Se llamaba “Alguien tiene que ceder”. El recuerdo sirve para explicar lo que sucedió en la asociación que agrupa a los fabricantes de autos (ADEFA) que logró sellar una lista de unidad, con la incorporación de Toyota a la conducción, para cerrar la grieta que se había producido un año atrás, con el portazo de la marca japonesa, en desacuerdo con las autoridades elegidas en noviembre pasado. Alcanzar esa paz automotriz, tal como adelantó Ámbito Financiero, la semana pasada, no fue sencillo y demandó una larga negociación y gestos de ambas partes. El conflicto se puede explicar por distintos motivos que van de críticas por exceso de personalismo del N°1 de Toyota, Daniel Herrero; distintas formas de plantear la política sectorial, celos personales y supuestas “traiciones” cruzadas. Eso hizo que se generara resistencia, por parte de algunas empresas, a la entronización de Herrero, algo que llegó a su climax el año pasado, cuando la lista para conducir a ADEFA había excluido al CEO de la marca japonesa En esta columna se vino siguiendo el tema en distintas oportunidades. A fines del 2018, pocos días después de la designación de la actual cúpula directiva, se publicaron las palabras del presidente de una terminal que había jugado, infructuosamente, en favor de Toyota. “El año que viene no nos va a pasar lo mismo” pronosticó. Se refería a la sorpresa –para este sector – de la movida de un grupo de empresas para evitar que Herrero, presidente de Toyota, dirigiera la asociación. Un par de semanas más tarde, otro presidente dejaba otra frase sugerente que se reprodujo en un A Rodar de entonces: “tendremos que tomar un café”. Eran señales que de que, ante la ruptura de la entidad, desde ambas partes se intentaría recomponer las relaciones. Poco a poco, con el correr de los meses, la tensión fue disminuyendo y algunos operadores empezaron a acercar posiciones. Hace menos de dos meses, se comenzó a hablar en serio de una solución a este conflicto. Por un lado, el núcleo más duro anti Toyota entendió que no era sostenible mantener alejada de la conducción a esta empresa que concentra más del 40% de la producción, es líder en exportación, tiene el modelo más vendido (pickup Hilux) y pelea el primer puesto de ventas del mercado. Del lado de Toyota, también entendieron que no tenían los votos para llegar a la presidencia y que lo mejor era comenzar a aproximarse, participando de la conducción en una posición expectante. El clima de acuerdo permitió que en las últimas semanas se hablara de manera concreta de una lista única. Lo que restaba era un acuerdo que conformara a todos, con un triunvirato directivo representativo y que no generara divisiones. Ahí comenzó la decantación de nombres para integrarlos. Algunas empresas quedaban excluidas por lógica pura. Scania, por ejemplo, hace un largo tiempo que no produce en el país. Honda, anunció que dejará de hacerlo a partir de mayo próximo. Iveco no tiene, hoy, peso suficiente. Mercedes-Benz está en un proceso de restructuración interna, con nuevo presidente y asimilando el golpe del proyecto frustrado de la pickup cordobesa. Nissan, en la misma línea, también está tratando de remontar el levantamiento del proyecto de la Clase X de la marca alemana, además de ser la última terminal en asociarse a la entidad. Después, quedaban las marcas de mayor peso pero, algunas, no iban a tener el apoyo del otro bando. Fiat estuvo alineada con Toyota el año pasado por lo que ya era motivo de bolilla negra. A esto se suma que Cristiano Rattazzi suele tener una exposición muy alta con definiciones fuertes, como las últimas muy críticas del kirchnerismo. No era el más adecuado para el escenario político surgido después de las PASO. Las francesas –Renault y PSA- son la contracara. Fueron claves el año pasado en el frente anti-Toyota. Además, la marca del Rombo preside hoy la entidad y su titular dejará su cargo en la automotriz en el corto plazo. Volkswagen formó parte de la “troika” que frenó la llegada de Herrero hace un año y, además, cambió de presidente recientemente. Las únicas automotrices que podían servir para que hubiera unidad, ya que no eran objetadas por ninguno de las dos partes, fueron Ford y General Motors. En ese orden, conducirán la entidad, con la secretaría para Toyota.