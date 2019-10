Cuando algo se derrumba es difícil que no se produzcan daños colaterales. El mercado automotor está en medio de una caída que no encuentra piso y hay varias marcas en situación complicada. Pero hay un segmento que es el más golpeado por llegar tarde a una fiesta que, para colmo, terminó abruptamente. Es el de las automotrices chinas. Alentadas por el boom de ventas del 2013, y con la perspectiva de un mercado que apuntaba a consolidarse en un millón de unidades los años siguientes, fueron llegando en cantidad. Chery fue la primera, hace más de 10 años y mantiene el liderazgo, pero hoy ya hay al menos 14 en operación. O casi. Teniendo en cuenta los últimos datos, se podría decir que algunas están paralizadas. Como bien publicó, días atrás, el sitio Carsdrive Córdoba, en septiembre, entre nueve marcas chinas vendieron apenas 125 unidades (entre todas no llegan al 1% del mercado) y se pregunta este medio –con una lógica inevitable - ¿cuántas seguirán operando? Para empezar a responder esa pregunta se podría apelar a una frase muy de moda en los últimos tiempos: pasan cosas. En el mercado se sabe que directivos de Geely están buscando empresarios argentinos para transferir las operaciones de la marca en el país. Hoy el Grupo Lemper maneja todo desde Uruguay, donde tienen una presencia mayor y de hace mayor tiempo. La idea es que la marca siga pero no bajo la conducción actual que, además, está reduciendo su exposición en el país ya que también se deshizo de la concesionarias Chevrolet Harbin. Aparte del Grupo Socma (que opera Chery, Jac y DFSK), hay otros pesos pesado en el segmento de las marcas chinas como los grupos Belcastro y Antelo. Desde una de estas tres empresas confirmaron a Ámbito Financiero que están en “conversaciones”. Habrá que esperar.