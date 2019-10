El día tan esperado llegó. Ya se sabe quién va a ser el próximo presidente, y el sector automotor se prepara para una nueva etapa que -esperan- marque una recuperación. No va a ser fácil porque la economía tiene dificultades profundas que superar antes de pensar en el problema de una industria en particular. La sensación que surge después de sondear a los empresarios del rubro es de cierto alivio. El triunfo alcanzado por Alberto Fernández por un margen menor al esperado supone, entre los ejecutivos de las automotrices, un escenario de mayor racionalidad. Es lógico, se creía que una victoria arrolladora podía alentar a desvaríos de poder con finales inciertos. También preocupa que la próxima gestión se inicie con una fragilidad inesperada, con un frente político con alto grado de internismo y una oposición con gran peso. Por todo eso, el trabajo no va a ser sencillo. Así lo sintetizó un alto ejecutivo de una terminal: “Está claro que hay un país partido a la mitad, con visiones bastante distintas. La grieta va a seguir estando y, así, es muy difícil avanzar”.