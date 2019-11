Otro tema que también está en la agenda diaria de las automotrices es la evolución de la marcha de la relación entre el presidente electo y el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro. Temen que las escaramuzas políticas tengan algún correlato en lo comercial. No por medidas concretas, sino por trabas burocráticas que pueden aparecer en los envíos de los autos argentinos si la situación se tensa. A esto se suma el coqueteo de Alberto Fernández con México. Se ve como una forma de mostrar que no todo tiene que ser “brasildependencia”. En la práctica, tener una relación más cercana con ese país en materia automotriz, es tomada en el sector como fuego de artificios. “El acuerdo que se tiene hoy – un sistema de cupos - es bastante amplio y las importaciones desde México no llegan a cubrirlo. No se entiende lo que se está hablando, desde el punto de vista económico”. Se lo considera como otra movida más de ese país para flexibilizar el comercio en otros sectores. En la actualidad rige el ACE 6, por el que se negocia bilateralmente el ACE 55. México siempre proponer abrir el mercado de granos y otros productos argentinos si le flexibilizan el rubro autos. Nunca se llega a nada porque, en la práctica, no es necesario. Por su parte, México y Brasil ya tienen libre comercio automotriz. Ese es el camino que están marcando los dos gigantes regionales por lo que, cualquier iniciativa que se tome con México, tendrá que ir en ese sentido, no en el contrario. Es decir, más apertura. Algo que, a priori, no sería la línea que podría imaginar a una gestión con sesgo kirchnerista. Lo que también ven en el sector es que si se nombra un ministro de economía de peso, es probable que el Ministerio de Producción pase a rango de secretaría. “No se puede repetir el error de tener ministros de igual peso, donde unos toman decisiones pero la plata la tiene el otro” reflexionó un directivo en alusión a el esquema utilizado por el Gobierno saliente.