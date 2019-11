- ¿El oficial?

- Sí, el oficial

- Pero ese es un escenario de hiperinflación

- No somos los únicos. Hay varias consultoras que estiman ese valor

Breve y contundente fue el diálogo con un directivo de una automotriz. Si bien la mayoría de las marcas suponen que el tipo de cambio rondará los $80 a lo largo del 2020, que se baraje en las empresas la posibilidad de que la moneda estadounidense duplique su valor actual es alarmante. La relación precio del dólar-valor de los 0 km es directa por lo que el impacto que podría tener en la demanda sería de mercado colapsado. Hay una ley no escrita en el sector que dice que si el dólar está barato, se veden autos; si está caro, no. Con mirar la relación histórica de estas dos variables se confirma que se cumple a rajatabla. Por eso, esta estimación no se puede obviar. Obviamente, es un tema que excede al sector automotor. Una devaluación de este tipo, con una inflación en los niveles actuales, llevaría al país a revivir momentos críticos de su historia. Toda la economía entraría en una fase dramática. Peor, todavía, que esta proyección se realice considerando que el sistema cambiario, a partir del 10 de diciembre, va a profundizar los controles, no atenuarlos. Es decir, ni un “cepo” más rígido garantizaría estabilidad.

Q La semana pasada, en esta columna, se habló sobre la llegada al país de un directivo de alto nivel de Ford. Se trató de Lyle Watters, presidente de la marca del óvalo para Sudamérica. El motivo de su paso por la Argentina fue evaluar la marcha del proyecto Cyclone que tiene como objetivo la producción de una pickup conjunta con Volkswagen. De hecho, su visita a la fábrica la realizó con ejecutivos de la automotriz alemana. Las plantas, en la localidad de General Pacheco, están separadas por un alambrado olímpico, desde la época de la disolución de Autolatina. El tema está complicado. Si bien, en la filial de Ford, están concentrados en el proyecto –sería la empresa encargada de la producción para las dos marcas -, el ritmo de avance no es el deseado. Ford está trabajando con autopartistas para el desarrollo de piezas con dos estimaciones de volúmenes: uno de 50.000 unidades anuales y el otro de 100.000. El primero es por si el proyecto no se concreta y en un par de año se limitan, únicamente, en la fabricación de una nueva Ranger. El segundo, si la producción suma a la Amarok (que podría cambiar de nombre). Las complicaciones vienen por los costos y, también, por la diferente energía que estarían poniendo de cada lado. En Ford tienen la sensación de que, desde de Volkswagen (al menos de la conducción regional) no están impulsando el proyecto el ritmo necesario. Boicot en un término fuerte pero ilustrativo. Está claro que, para Ford, es vital este proyecto debido a que, con la salida de Focus, la planta queda sobredimensionada. En cambio, Volkswagen tiene en marcha el proyecto Tarek que hoy convive con la Amarok. Desde esta marca, se muestran muy tranquilos con la situación actual y no habría una crisis si se cae el proyecto Cyclone. Es lógico. Debe ser duro para una automotriz ver que la producción de un modelo propio que nació a nivel mundial en esa planta, se mude a la fábrica vecina para que la produzca la competencia. “A esta altura se tendría que haber producido algunos anuncios concretos pero no se hicieron” se escuchó decir estos días en la planta de Volkswagen. El comentario fue realizado sin ningún signo de preocupación lo que muestra la expectativa que hay en esa marca. Hay que recordar que desde el día del anunció a nivel mundial hubo un cortocircuito entre las dos empresas a nivel local. Mientras desde Ford se enviaba un comunicado en el que se anunciaba que sería esa empresa la encargada de producir la pickup conjunta, desde Volkswagen, su presidente para Sudamérica, Pablo Di Si, lo revitalizaba y respondía con un “pregúntele a Ford” cuando se le consultaba por la aseveración de su competidora. Lo cierto es que Volkswagen está invirtiendo en su fábrica para tener una capacidad de producción de 125.000 unidades y el proyecto Tarek le ocuparía sólo 50.000. La salida de la Amarok dejaría al establecimiento con gran capacidad ociosa. Tendría entonces que sumar otro modelo, por ejemplo, la pickup chica Tarok. Su presidente actual Thomas Owisanski, en su recorrida por la red de concesionarias, comenta que no descarta que en esa planta podría fabricar tres modelos distintos. Los próximos meses serán clave para todas estas definiciones.