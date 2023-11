Abuelas pedirán audiencia con el Presidente

La titular de Abuelas hizo referencia, además, a las elecciones donde Javier Milei venció al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. “No me afecta que Victoria Villarruel hable mal de mí. Me dormí angustiada el domingo, con mi nieta durmiendo en mis brazos y al otro día me desperté fresca”, señaló.