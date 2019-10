Achával: "Los municipios deben estar presentes y ser profundamente humanos"

Periodista: ¿Te sorprendió la diferencia lograda en las Paso?

Federico Achával: El Frente de Todos viene trabajando fuerte como una alternativa al modelo político de Cambiemos. Cuando caminás el parque industrial, los barrios y los comercios te encontrás con el abandono. El vecino no quedó exento de la situación económica y también sufrió las políticas públicas de Cambiemos. Nuestra representación política viene dando sus números favorables, pero a todos nos sorprendió un poco la diferencia. Sin embargo, el análisis de la conformación del Frente de Todos te lleva a entender que la diferencia es lógica y coherente.

P.: Viendo la diferencia, ¿cómo se sigue la campaña?

F.A.: Siendo conscientes de que los problemas de la gente post PASO no se solucionaron sino que se agravaron. Muchas PyME sufrieron el impacto de la devaluación del 12 y 13 de agosto y todo eso expone más que hay muchos pilarenses sin trabajo.

P.: ¿Cuál es la situación actual del municipio?

F.A.: Hoy te encontrás con que el parque industrial está al 40 por ciento de su capacidad productiva cuando los que están a cargo te dicen que tienen capacidad de trabajo para 800 personas pero que, como están con las líneas paradas, tienen solo 300 o 400 empleados. Pasó que en 2014 había inversiones millonarias en dólares, pero con la apertura de las importaciones se terminaron suspendiendo o echando trabajadores. Pilar no es ajena al 35,4 por ciento de pobreza y a la situación de emergencia alimentaria que vivimos luego de que el presidente prometiera pobreza cero. Hay que hacer un gran acuerdo general y ponerse a trabajar para que los sectores resolvamos los problemas.

P.: ¿Y cómo le bajás esa información al vecino?

F.A.: Hay que hablar con los comerciantes y decirles que aguanten. Que a partir del 10 de diciembre nos ponemos a resolver esos problemas; y que también vamos a trabajar con los empresarios del Parque Industrial y de las PyME porque en el gobierno que se viene se va a proteger a la industria nacional y se van a facilitar los créditos para la producción. Nosotros vamos a darle importancia a la mano de obra local porque sabemos que el intendente es la primera ventanilla a donde se va a ir a quejar el vecino. Pero también sabemos que vamos a tener que hacernos cargo de lo que deja Cambiemos.

P.: ¿Qué es lo primero que tenés pensando hacer en caso de ganar la elección?

F.A.: Tengo que poner un Estado presente. Se abandonaron los barrios, las escuelas y la salud porque se copió el modelo de Macri. Pilar se ajustó, se endeudó y no hay falta de representación de los intereses de los pilarenses. Un Estado presente tiene que ver con entender que las escuelas tienen que estar en condiciones, como las salas de atención primaria. Queremos un estado cercano y humano. Hay un montón de políticas públicas para implementar lo que dice Alberto Fernández cuando habla de poner la Argentina de pie. Tenemos la responsabilidad de generar políticas culturales y deportivas y también para los jubilados.

P.: ¿Cómo se achica la brecha social?

F.A.: Tenemos que hacer que este gobierno sea el frente de todos de verdad. Con derechos y garantías para todos porque la ciudadanía ya es consciente que la economía cierra con toda la gente adentro. Por eso vamos a trabajar con el parque industrial la potencialidad productiva que tiene Pilar para poder desarrollar nuestra localidad. A la vez, vamos a generar políticas públicas de igualdad social ascendente. Vamos a generar condiciones para que todos tengan acceso a los derechos y que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades para poder desarrollarse de acuerdo a las posibilidad que cada ciudadano tiene.

P.: ¿Cuáles son las áreas públicas a trabajar con mayor urgencia?

F.A.: Hay que trabajar muy fuerte en seguridad. Se vive con miedo. No hubo un plan concreto que ponga al municipio a resolverlo. Siempre se pasó la responsabilidad a la provincia y eso forma parte de un modelo viejo. No se trata de móviles y cámaras. Hay que conformar una policía propia y trabajar en la prevención. Para sumar, entendemos que el trabajo es el gran ordenador social. Tenemos políticas públicas para priorizar la mano de obra local. Teniendo en cuenta la capacidad productiva que tenemos alrededor de ese parque. Además, hay que implementar planes y programas sociales de acompañamiento a los sectores más vulnerables. Vamos a establecer programas de incorporación de derechos en las escuelas. El ajuste en Pilar llevó a dejar de hacer el control oftalmológico en las escuelas públicas y eso no puede pasar. Los municipios tienen que ser de cercanía, estar presentes y ser profundamente humanos.

Entrevista de Ariel Galván