Lo que los entrenadores hacen con todo ese análisis previo, con el videoanalista entregando pendrives a los futbolistas para que ellos sepan detalles de la zona del campo en la que van a jugar o ciertas debilidades que pueda tener el jugador rival, es achicar el margen de error o, al menos, intentarlo. Es obvio que hay situaciones que no pueden preverse. Lionel Scaloni sabe, por ejemplo, que Polonia tira la pelota por arriba porque tiene laterales (sobre todo el derecho, Matty Cash) que van para arriba y alimentan con juego aéreo a Robert Lewandovski. Entonces, su mayor inquietud es pensar y estudiar cómo impedir este movimiento del rival. ¿Tendrá asegurada una efectividad del ciento por ciento? No, es imposible. Lewandovski es uno de los mejores delanteros del mundo y, aunque uno le destine una marca personal o en zona o lo que sea, en cuanto tenga una será gol o andará cerca. No hay solución total en el fútbol. Pero hay previsiones que el entrenador está obligado a tener. Scaloni no puede ni debe dejar de prever que la mayor virtud de Polonia es el juego por arriba. Tampoco le puede ser indistinto que el rival presente uno o dos centrodelanteros, como lo ha hecho muchas veces y por eso es que sus cavilaciones andan entre poner dos (Otamendi - Romero/Lisandro Martínez) o tres (Cuti - Otamendi - Lisandro) zagueros centrales, mantener a Guido Rodríguez porque mide 1.85 metro pese a la irrupción maravillosa de Enzo Fernández, poner a Tagliafico por Acuña y hasta pensar en el 1,88 metro de Foyth para darle el lateral derecho. El hecho de preocuparse por Polonia no impide preocuparse por la Argentina, por supuesto. Hasta que Messi hizo el gol del alivio, la Argentina fue una continuidad de los 50 minutos posteriores al segundo gol de Arabia Saudita. La pelota no circuló con fluidez, el movimiento de meter a Guido Rodríguez entre los centrales alejó al volante central de la zona de gestación y, a su vez, esto obligó a Mac Allister a retrasarse más de la cuenta. Lo del segundo tiempo fue más favorecido por el retraso por cansancio de México que por mérito argentino. El gol de Messi nos sacó del pozo. Y en esto está basada otra duda de Scaloni: ¿pone a Guido Rodríguez para cuidar a los gigantes polacos o se sube a la ola de Enzo Fernández para tener la pelota más tiempo y atacar partiendo desde zonas más altas, aún a riesgo del salto de líneas y contraataque polaco? ¿Sigue con Lautaro Martínez, que no hizo goles y tiene un tobillo complicado o le da la chance a Julián Alvarez? Di María, Messi, Otamendi y De Paul no se tocan, lo sabemos desde siempre.