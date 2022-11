Aclaran derechos de imagen de camiseta en homenaje al Mundial ‘86

“Es nuestra intención comunicar al público en general que el lanzamiento de la colección “Coronados de Gloria” y todas las acciones realizadas a partir de la misma, ha sido realizada con todas las autorizaciones necesarias por parte de los Herederos, quienes gozan de los derechos absolutos. Le CoqSportif en todo momento se ha conducido dentro del marco legal correspondiente y con las autorizaciones de sus hijos, únicos autorizados a dar permisos de uso de imagen de su padre. Con fecha 9 de septiembre del 2022, los herederos aprobaron en forma unánime el uso de todas las imágenes y la colección ‘Coronados de Gloria’. Asimismo, cabe aclarar que no existe juicio alguno con sentencia ni ninguno de los aspectos que han trascendido mediáticamente. La medida cautelar divulgada públicamente no afecta a Le CoqSportif ya que no ha utilizado ninguna marca registrada de Sattvica SA”.

Por su parte, los herederos de Maradona publicaron en la cuenta de Instagram. “En virtud de las publicaciones que recientemente mencionan a la imagen de Diego Maradona y su relación con la campaña de reedición de indumentaria conmmorativa del Campeonato Mundial de Fútbol 1986, nos vemos en la obligación de advertir al público en general que ninguna persona física o jurídica se encuentra autorizada a impedir y/o autorizar el uso de la imagen, a excepción de sus herederos.

El uso y las autorizaciones sobre la imagen de Diego Armando Maradona forma parte de las facultades legales exclusivas de sus hijos, sin excepción. Al público en general le informamos que las publicaciones referidas carecen de fundamento legal”.