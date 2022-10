Actividad: se conoce el dato de agosto (esperan caída mensual)

“Esperamos que el estimador de la actividad económica marque una variación negativa, aunque tenue, en base a una industria que se mostró medianamente estable en conjunto con datos de CAME (consumo minorista) que exhiben un crecimiento del 2% mensual. No obstante, esto no lograría ser suficiente para compensar la contracción mensual de otros sectores”, señalaron desde LCG.