Acuerdan congelar el precio de unas 60 marcas de ropa

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, acordó con 60 fabricantes de primeras marcas de indumentaria retrotraer los precios de la ropa a nivel que tenían el 5 de septiembre pasado y mantenerlo congelado hasta el 1 de diciembre. El acuerdo se conoció luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que en agosto el rubro había registrado una suba del 109% interanual, es decir, unos 30 puntos por encima de la inflación del período.

El entendimiento, que implica un compromiso voluntario de las empresas, fue acordado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y firmas afines, el cual incluye el abastecimiento “razonable” del mercado, informó la Secretaría de Comercio.“Del encuentro también participó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien agradeció al sector por el esfuerzo e indicó que estas son medidas que responden a estabilizar la situación para poder proyectar la competitividad exportadora de las empresas, el orden en los precios y la estabilidad macroeconómica”, informó la dependencia del Palacio de Hacienda.Tombolini resaltó que “este acuerdo nos da previsibilidad para cuidar el bolsillo de las y los argentinos y por eso celebramos el esfuerzo por parte de la industria” y señaló que se va a “trabajar juntos para mejorar la oferta y para que el sector pueda exportar más”.En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, indicó que los empresarios se hacen “responsables de que este acuerdo se cumpla con convicción porque queremos que el país salga adelante”. “Queremos que esto sea mucho más grande y trabajar con los textiles para que se sumen a esta mesa”, añadió.El entendimiento alcanza a unas 60 marcas de primera linea que se comercializan en shopping, locales propios y supermercados. Desde el 1 de diciembre y por 180 días, los precios de la indumentaria se va a ajustar en función de la variación del tipo de cambio oficial.Algunas de las marcas que participan son: 47 Street, Addnice, Adidas, Awada, Bensimon, Billabong, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, María Cher,Nike, Old Bridge, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. El convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Del entendimiento no formó parte la Federación de la Industria Textil Argentina (FITA).