Acuerdo: IGJ aprobó fideicomiso de Maratea

La Inspección General de la Justicia determinó que no hubo “controversias” en la colecta de Independiente, encabezada por Santiago Maratea, que lleva recaudado el 10 por ciento del objetivo final después de casi dos meses de iniciada.

El primero en tomar la palabra fue Nissen, quien explicó: “Cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había razón para llevarlo allá porque los puntos de contactos eran de Buenos Aires”.