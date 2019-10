Advertencia de Melconian por riesgos de "piletazos"

Melconian afirmó que “nunca en la historia argentina empezar a pensar a cuenta de un período expansivo ayudó”. “Nunca en mi sugerencia está en planificar que la expansión te va a pagar y por eso me tiro a la pileta. El único que puede hacer eso es Donald Trump”, señaló en relación con el programa de rebaja de impuestos para empresas que encaró el presidente de Estados Unidos.

“Esos piletazos de que alguien lo paga son muy riesgosos. El mundo lo financia a Estados Unidos a tasa del 1%. Eso de ‘andá tirándote a la pileta que mientras tanto se llena’ sólo pasa en Estados Unidos”, explicó.

Por otro lado, consideró que el 10 de diciembre, gane quien gane, no va a llegar al Gobierno con un programa económico ya elaborado y pensado.

“De ninguna manera me estoy imaginando un 10 de diciembre o un 11 de diciembre con un programa de estabilidad y consistente hecho y derecho. No me lo imagino, gane quien gane”, señaló Melconian, quien dijo que no ve “condiciones objetivas para un ‘programa de los sueños’”, al inicio de la próxima gestión.

De hecho, señaló que programas de estabilización como el Austral (1985) o la convertibilidad (1991), que según dijo “a ojos populares tuvieron un dejo de estabilidad”, no se implementaron de entrada.

Por otro lado, sostuvo que “es muy complicado con aquellos que creen que están en el buen camino y son fundamentalistas porque chocan”, y agregó que “en Argentina nos chocaron siempre los fundamentalistas”.