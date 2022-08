AFA apoyó a árbitra agredida en Tres Arroyos

“Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol”, expresó Cortadi en FM Urbana. Y agregó: “Jamás me habían agredido. El video que se publicó está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Me había insultado y lo eché”.