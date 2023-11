AFA convoca a votación para incorporar las SAD al estatuto

Juan Román Riquelme o Adriana Bravo (Boca), Ignacio Villarroel o Matías Patanian (River), Néstor Grindetti o Juan Marconi (Independiente), Alfredo Chiodini o Miguel Jiménez (Racing) y Miguel Mastrosimone o Norberto Mañas (San Lorenzo).

Sarmiento, Platense, Belgrano, Godoy Cruz, Instituto y Arsenal son los clubes de Primera División que no tienen asambleístas.Los votos del ascenso estarán divididos de la siguiente manera: Primera B Nacional (seis representantes), Primera B (cinco), Primera C (dos), Primera D (uno), Torneo Federal A (dos), otras ligas (cinco) y grupos de interés (tres).

Este plebiscito se dará luego del masivo rechazo de los clubes del fútbol argentino (excepto Talleres de Córdoba), tanto de los de Primera División como los del Ascenso contra las SAD que se manifestó el pasado 11 de noviembre, días antes del balotaje presidencial. Las voluntades de los clubes, que la pusieron de manifiesto en las redes sociales días antes de la segunda vuelta electoral, fue respaldar que los clubes deben seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro.

El estatuto de la AFA y el estatuto de los clubes es claro hasta hoy y rechaza de plano la opción de las SAD. Ahora cabe la pregunta: ¿Cuál es el objetivo o que lleva a la AFA a tratar hoy el tema de las SAD en la Asamblea Ordinaria? A no confrontar de lleno con Milei o a demostrarle que, democráticamente todos los clubes argentinos se oponen a su linea de pensamiento privatizador.

Lo mas probable es que desde la AFA se apresten a dar una muestra contundente del pensamiento de la gran mayoría que es la negativa a incluir en los estatutos la posibilidad de convertirse en Sociedades Anónimas. Caso contrario, este sería, el primer paso, para luego poder reformar el estatuto y, posteriormente, modificar los propios de cada club en caso que cada institución tuviera el deseo de hacerlo. Actualmente, en su artículo 10 inciso 2, el estatuto de la AFA establece que los clubes que pertenezcan a la Asociación no pueden ser Sociedades Anónimas. “Toda asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica que desee convertirse en miembro de la AFA presentará una solicitud por escrito ante la secretaría general de la AFA”, dice el punto sobre Miembros y admisión.

Posibilidad

Días previos a la segunda vuelta, Milei había manifestado: “Se tendría que abrir esa posibilidad, ¿por qué tiene que haber diferentes y no una única estructura societaria? ¿Por qué no puede haber un Manchester City en Argentina?, ¿En qué afecta a las otras instituciones?”.

Sin embargo, en sus idas y vueltas dialécticas, el electo jefe de Estado después salió a aclarar: “Es falso que voy a privatizar a los clubes de fútbol, eso es otra mentira. No va en mi definición, como liberal, no obligo a nadie”.

No obstante, Milei no está sólo en esta cruzada de querer instalar las SAD dentro de la estructura del fútbol argentino. El expresidente Maurico Macri, uno de los bastiones para el triunfo del líder libertario en las elecciones presidenciales, propuso que fueran los socios de cada entidad quienes definan si quieren o no un cambio en ese sentido.

Decisión

El fundador del PRO será candidato a vice por el binomio que encabeza Andrés Ibarra (exministro de Modernización durante su gobierno) en las próximas elecciones en Boca, que se realizarán el 2 de diciembre, en las que enfrentará nada menos que al binomio oficialista que conforman Juan Román Riquelme y Jorge Ameal. En una entrevista al canal TN concedida el último martes, Macri había señalado: “Por suerte la sociedad argentina cambió y va a ir a una organización del fútbol también más moderna, en la cual se permita, en libertad, que si hay socios que en su club deciden que como ven en televisión que otros clubes del mundo andan bárbaro como sociedades anónimas, ellos puedan votar para que alguien invierta y haga las cosas profesionalmente para ganar. Estos señores dicen ‘no nadie’, para defender la corporación”.

Sin embargo, en otra nota -concedida a TyC Sports previamente- Macri había dicho días atrás, cuál sería la postura de Boca con respecto a las SAD: “Boca nunca decidiría cambiar”. O sea como dice el dicho popular: “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. En 2018, por pedido de Macri, en una Asamblea Ordinaria, se presionó desde su Gobierno para que se abrieran las puertas a la posibilidad que los clubes asfixiados financieramente pudieran transformarse en SAD.

En aquella oportunidad se intentó directamente modificar el estatuto y hasta se había gestionado ante la IGJ que no sea a viva voz y con voto identificado por los asambleístas como requiere la carta magna de AFA. En esta oportunidad será distinto, ya que será consultivo entre los directivos de los clubes y todo indica que el rechazo a incluir las SAD en los estatutos de AFA y de los clubes sea unánime. Y, la decisión de la Asamblea Ordinaria, será soberana y por sobre todas las cosas libre, como pregona Milei.