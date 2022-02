AFA formalizó pedido a Conmebol y FIFA para jugar el 25 de marzo

Previamente algunos organismos de Derechos Humanos le pidieron al Comité Ejecutivo de la AFA, con copia al Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, que revean la decisión “equivocada” de jugar un 24 de marzo. “El aniversario del Golpe Militar que inició la dictadura más atroz que hayamos sufrido en nuestra historia no solamente es una de las fechas más sentidas del calendario nacional sino también la de mayor movilización popular, tanto a la Plaza de Mayo como a las plazas de todo el país”, explicaron. Si bien en un principio se baraja la posibilidad de jugar ante la “Vinotinto” en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, en las últimas horas ganó terreno la chance de que se dispute en el Monumental.

Trepa en el ranking

El seleccionado argentino, que arrastra un invicto de 29 partidos bajo la conducción de Lionel Scaloni, ascendió un puesto en el ranking de la FIFA para quedar cuarto, por detrás de Bélgica, Brasil y Francia, vigente campeón del mundo. Según informó ayer el ente rector del fútbol mundial en su actualización mensual, el conjunto albiceleste sobrepasó a Inglaterra al acumular 1766.99 puntos contra 1755.52.

Es el segundo ascenso de Argentina, que en octubre de 2021 estaba en el sexto lugar, pero consiguió ponerse por delante no solo de los ingleses, sino también de Italia, vigente campeona de la Eurocopa y a quien enfrentará la albiceleste el 1 de junio en Nápoli por la Copa Euroamericana. Por delante del equipo de Scaloni figuran Bélgica, líder del escalafón con 1.828,45 puntos, Brasil con 1.823,42 y Francia con 1.786,15.

Argentina, por su ubicación en este ranking, tiene asegurada su presencia como uno de los cabeza de serie en el sorteo de los grupos para el próximo Mundial de Qatar, que se realizará el 31 de marzo en Doha. En el resto de las modificaciones, Senegal, que este fin de semana ganó por primera vez la Copa de África de Naciones (CAN), alcanzó el puesto 18º, su mejor ubicación hasta la fecha. También subieron Camerún (38ª, +12), tercera en la CAN; y Egipto (34ª, +11), finalista, mientras que se destaca el crecimiento de Canadá (33ª, +7) y Costa Rica (42ª, +7). La mejor progresión, sin embargo, corresponde a Gambia (125ª, +25), luego de que alcanzaron los cuartos de final de la CAN.