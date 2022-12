AFA planea amistosos para seguir festejando

Lo cierto es que la “Scaloneta” tendrá acción nuevamente en 2023 en lo que será la primera ventana de partidos FIFA será entre el 20 y el 28 de marzo, aunque resta definir si será por los puntos o no, durante esos ocho días, las ligas europeas no celebrarán encuentros y los clubes cederán a los futbolistas. Un partido podría jugarse en el estadio Monumental y el otro en Rosario o en Córdoba, aunque las sedes no están definidas. Buscarían los estadios de mayor capacidad porque habrá alta demanda de entradas.

Por otra parte, el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Bagladesh, Shahriar Alam, confirmó la intención de invitar a la Selección a jugar un partido en Daka para complacer a los millones de fanáticos de aquel país que durante el Mundial alentar a la Argentina. “Pronto haremos la propuesta oficial para que puedan traer la Copa del Mundo a Bangladesh”, destacó el Ministro. Por ahora, en la AFA no tienen absolutamente ningún ofrecimiento, y aunque no se descarta para el futuro, el objetivo es jugar primero en la Argentina y después en el exterior.

En cuanto a las próximas Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026, la AFA no oficializó un cronograma, pero el formato de la competencia será el mismo (diez selecciones todos contra todos a 18 fechas). La Selección tendrá que competir para clasificarse a la próxima Copa del Mundo pese a que se consagró en Qatar -desde 2006 se canceló la clasificación directa que regía previamente para el campeón-, aunque no será tan comprimida la tabla: la edición de 2026 contará con 48 clasificados, 6 boletos directos y un repechaje serán para la Conmebol.