Ni Independiente ni el City ¿dónde quiere que se retire Agüero su padre?

El papá del Kun tiene un sueño respecto al final de la carrera de su hijo, que actualmente juega en Manchester City (hizo un gol en el triunfo sobre Porto en la primera fecha de la Champions League) y lo explicó en una entrevista al canal Telefé.

“Ya no me lo imagino en otro lugar que no sea San Martín de Tucumán. Ese sería el orgullo. Que haga lo que le gusta... sigue siendo un buen hijo. Que disfrute lo que le gusta hacer, que es jugar al fútbol”, expresó Del Castillo.

La respuesta se dio en el marco de una gran incógnita que gira alrededor del futbolista que es saber cuándo volverá al país. Agüero había prometido regresar a Independiente después del Mundial Rusia 2018 pero eso no ocurrió ya que renovó su contrato en el equipo inglés, donde es ídolo y el máximo goleador histórico (lleva 254 goles en 371 partidos jugados).

Además es una de las figuras de la Premier League, la mejor Liga del mundo, ya que es el cuarto máximo goleador de la historia de ese torneo con 180 tantos y donde consiguió 13 títulos en diez temporadas.

Por eso, al ser consultado sobe el esperado regreso del Kun, su padre decidió aprovechar su fanatismo por el equipo tucumano (en conflicto legal con la Asociación del Fútbol Argentino por anularle su ascenso a la Primera División) y eligió un sueño que parece imposible, pese a que los dirigentes del "Ciruja" recogieron el guante y prometieron hasta vender sus casas con tal de tener a Agüero en sus filas.

Lo cierto es que Agüero sigue vigente en el fútbol europeo e intentará ganar la Champions League con Manchester City por primera vez en la historia de ambos.